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媽媽不開心！家庭代工卻淪為詐團帳號 警偵辦中
台中市一名家庭主婦在網路應徵家庭代工，本想賺外快，沒想到提供帳號後卻遭銀行警示，成為詐騙集團成員，直到檢警上門調查才知被騙。警方調查，徵才廣告是假的，被冒用的公司沒有上網徵才，警方呼籲民眾網路徵才要多方查證，若對方要求將存簿、金融卡寄出，就是詐團慣用手法，切勿上當。
台中市一名40多歲李女在網路應徵家庭代工，沒想到給了銀行帳戶資料後，還沒開始工作，就被銀行通知，戶頭變成了警示帳戶，甚至被檢警說是詐騙集團的一員，要協助進行調查，她才驚覺自己落入詐騙集團的圈套，趕緊報警。
大雅警分局大雅所表示，網路上位於大雅區的廣告徵才公司疑遭詐騙集團冒用，該公司沒有對外徵才，警方已於10日受理李女報案並展開調查。
警方呼籲，民眾網路徵才要多方查證，若對方要求將存簿、金融卡寄出，就是詐騙集團慣用手法，當心帳戶遭到銀行警示，淪為詐騙集團一員。
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