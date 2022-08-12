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搭北捷露出玩具槍彈匣、菜刀 2旅客依社維法送辦

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北捷運每日乘客眾多，稍有騷動就會引發民眾恐慌，北市捷警隊日前就偵辦2起違反社會秩序維護法的案件。今年7月時有男子因攜帶玩具槍彈匣在腰間引起其他旅客不安，4月份也有出師搭車時露出日式廚刀，旅客也嚇得趕緊報案，捷警隊最後都依社違法移送。

北市捷警隊表示，7月初有旅客報案，聲稱在捷運文湖線列車車廂內，目擊一名男子疑似攜帶彈匣，依據目擊旅客提供衣著特徵，調閱車廂及站體監視器影像，鎖定一名特徵相符的男子帶回偵詢，並查扣一把當天攜帶的仿克拉克空氣動力手槍。

捷警隊指出，槍枝經送驗後，雖然不具殺傷力，但仍依違反「社會秩序維護法」第65條「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞」函移內湖分局續辦。

北市捷警隊也提到，今年4月中，也有一名廚師因搭車時，露出工作使用的日式主廚刀，遭同車廂旅客舉報，同依社會秩序維護法移送，並經地院簡易庭裁罰1000元。

捷警隊呼籲，如因特殊需求需要攜帶各種刀具、剪刀、尖銳物品或各式玩具槍等搭乘捷運，應事先告知站務人員徵得同意，並將其妥適包裝，以避免不必要的驚擾。

捷警隊提醒，民眾在捷運系統內遇到有乘客攜帶疑似危險物品，應立即就近告知站務人員，或撥打110報案電話，警方接獲報案會立即趕赴現場，切勿與對方產生衝突，以免危及自身安全。

有旅客目擊男子疑似攜帶彈匣，警方依據衣著特徵，鎖定特徵相符的男子帶回偵詢，並查扣一把當天攜帶的仿克拉克空氣動力手槍。圖／北市捷警隊提供
有旅客目擊男子疑似攜帶彈匣，警方依據衣著特徵，鎖定特徵相符的男子帶回偵詢，並查扣一把當天攜帶的仿克拉克空氣動力手槍。圖／北市捷警隊提供

捷運 車廂

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