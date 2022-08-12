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無照男竟開車上路！嘉義布袋美食名店慘被暴衝撞上
嘉義縣布袋鎮美食名店黑皮海鮮餐廳，昨天下午遭1輛轎車衝撞，造成店家停放路旁的車輛及攤位毀損，所幸無人受傷，警方調查，肇事闖禍者是19歲無駕照的陳姓男子，酒測值零。
警方說，昨天下午1點零6分在布袋鎮中山路發生交通事故，員警到場處理，台中市19歲陳姓男子，無駕照，駕駛轎車沿布袋鎮中山路由東往西行駛，在中山路43號附近，要迴轉至7-11統一超商，不明原因暴衝，失控自撞路邊停放黑皮海鮮餐廳 (巨無霸肉圓)老闆游志豪車輛及攤架，車輛、招牌及操作台損壞，無人受傷，陳姓駕駛無飲酒。
游志豪說，男子駕車行經中山路，在店前方迴轉，失控撞上他妻子停路邊轎車，車體毀損，對方車頭也嚴重毀損，撞擊力道大，交由警方及保險公司處理理賠。
布袋街區觀光協會理事長游志豪經營黑皮海鮮餐廳，招牌美食「黑皮酥巨無霸肉圓店」不漲價，提供外帶、宅配，游志豪曾在禎祥食品公司當食品技師，返鄉接手父親黑皮海鮮餐廳。
巨無霸海鮮肉圓製作過程費工，前1晚要先做好底層餅皮，接著加料覆蓋上層餅皮，然後再放入蒸籠蒸0分鐘，最後再放入冷凍庫冷藏6小時，增加外皮的Ｑ度，大約油炸3至4分鐘即可食用，內餡共有干貝、蝦仁、雞肉絲、香菇、滷蛋、芋頭及豬肉等7樣。
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