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白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

與女網友交心以為遇真愛 男意亂情迷欲匯款幸被警阻詐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港分局秀安派出所警員黃詩涵、楊志勇，趕到秀水鄉農會勸說正在匯款的鄭姓男子，順利阻詐。圖／鹿港警分局提供
彰化縣鹿港分局秀安派出所警員黃詩涵、楊志勇，趕到秀水鄉農會勸說正在匯款的鄭姓男子，順利阻詐。圖／鹿港警分局提供
近來，國人赴柬埔寨詐騙案頻傳引起重視，彰化鹿港警分局對於國內詐騙案也不鬆手，一名男子輕信女網友，只要在投資平台投資10萬元就可以約見出遊，本月二日就興沖沖去秀水農會邊講手機邊操作ATM匯款，行員發現可疑，秀安派出所員警據報趕到，用紙筆傳遞可能被詐，順利阻詐。　

秀水農會行員本月二日，發現有鄭姓男子邊講手機，邊操作ATM提款準備匯款，行員懷疑是詐騙案，即向秀安派出所報案，警員黃詩涵、楊志勇趕到現場時，鄭姓男子還在通話，員警欲上前了解，鄭男手比出噤聲手勢，並要求不要出聲，表示他與女朋友正在討論網路投資事宜。

員警則不斷用紙筆向鄭男表示可能遭詐騙，並先阻止鄭男繼續講電話，在員警耐心說明下，最後鄭男才未匯款。

鄭姓男子表示，他是日前在網路交友平台認識一名女子，二人相談甚歡，女子並說可以跟他交往，但要先在投資平台投資10萬元，就可以相約見面出遊，他信以為真，以為遇到真愛，於是依這名女子指示，才到秀水農會匯款10萬元，還好行員及員警勸阻，才未被對方得逞。

彰化縣鹿港分局秀安派出所警員黃詩涵、楊志勇，趕到秀水鄉農會勸說正在匯款的鄭姓男子，順利阻詐。圖／鹿港警分局提供
彰化縣鹿港分局秀安派出所警員黃詩涵、楊志勇，趕到秀水鄉農會勸說正在匯款的鄭姓男子，順利阻詐。圖／鹿港警分局提供

詐騙 農會

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