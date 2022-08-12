與女網友交心以為遇真愛 男意亂情迷欲匯款幸被警阻詐
近來，國人赴柬埔寨詐騙案頻傳引起重視，彰化鹿港警分局對於國內詐騙案也不鬆手，一名男子輕信女網友，只要在投資平台投資10萬元就可以約見出遊，本月二日就興沖沖去秀水農會邊講手機邊操作ATM匯款，行員發現可疑，秀安派出所員警據報趕到，用紙筆傳遞可能被詐，順利阻詐。
秀水農會行員本月二日，發現有鄭姓男子邊講手機，邊操作ATM提款準備匯款，行員懷疑是詐騙案，即向秀安派出所報案，警員黃詩涵、楊志勇趕到現場時，鄭姓男子還在通話，員警欲上前了解，鄭男手比出噤聲手勢，並要求不要出聲，表示他與女朋友正在討論網路投資事宜。
員警則不斷用紙筆向鄭男表示可能遭詐騙，並先阻止鄭男繼續講電話，在員警耐心說明下，最後鄭男才未匯款。
鄭姓男子表示，他是日前在網路交友平台認識一名女子，二人相談甚歡，女子並說可以跟他交往，但要先在投資平台投資10萬元，就可以相約見面出遊，他信以為真，以為遇到真愛，於是依這名女子指示，才到秀水農會匯款10萬元，還好行員及員警勸阻，才未被對方得逞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言