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影／夫開賓士休旅車載妻 路過新北市府前突然著火嚇壞眾人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市政府前中山路一段今天一早發生一輛賓士休旅車於行進間突然著火，冒出大量濃煙，嚇壞路過人車，消防人員火速到場撲滅火勢，無人受傷。至於起火原因有待進一步調查釐清。

新北市政府前中山路一段今天一早發生一輛賓士休旅車於行進間突然著火，冒出大量濃煙，嚇壞路過人車，消防人員火速到場撲滅無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市政府前中山路一段今天一早發生一輛賓士休旅車於行進間突然著火，冒出大量濃煙，嚇壞路過人車，消防人員火速到場撲滅無人受傷。記者王長鼎／翻攝

新北消防局今天上午8時34分獲報，在新北市政府大門旁，板橋區中山路1段與新府路口，發生火燒車意外，由於上班交通尖峰時段，也嚇壞不少路過人車。

板橋消防分隊人車迅速趕抵現場，只見外側車道一輛黑色賓士休旅車已起火，並冒出大量濃煙，急忙出水線搶救，火勢於8時43分撲滅，由於火燒車發生地點據新北市政府不到50公尺，轄區海山警方及交通分隊人員也趕到現場指揮疏散交通，車上人員已下車逃生無人受傷。

據了解，車主為50歲王姓男子，今天開車載妻子及外傭3人，要去接父母準備好天氣到淡水遊玩，豈知開到半路，車子右座前方出現燒焦味且冒煙，引擎室隨即突然起火燃燒。

起火車輛已於上午9時14分由拖吊車到場協助，將事故車移置新府路旁，中山路1段恢復通行。至於起火原因有待進一步調查釐清。

新北市政府前中山路一段今天一早發生一輛賓士休旅車於行進間突然著火，冒出大量濃煙，嚇壞路過人車，消防人員火速到場撲滅無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市政府前中山路一段今天一早發生一輛賓士休旅車於行進間突然著火，冒出大量濃煙，嚇壞路過人車，消防人員火速到場撲滅無人受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市政府前中山路一段今天一早發生一輛賓士休旅車於行進間突然著火，冒出大量濃煙，嚇壞路過人車，消防人員火速到場撲滅無人受傷。記者王長鼎／翻攝
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新北市政府前中山路一段今天一早發生一輛賓士休旅車於行進間突然著火，冒出大量濃煙，嚇壞路過人車，消防人員火速到場撲滅無人受傷。記者王長鼎／翻攝
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新北市政府前中山路一段今天一早發生一輛賓士休旅車於行進間突然著火，冒出大量濃煙，嚇壞路過人車，消防人員火速到場撲滅無人受傷。記者王長鼎／翻攝

休旅車 火燒車

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