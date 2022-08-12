快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橘色馬3撞護欄「180度大翻車」車頭全毀 台74線事故釀壅塞

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓女子今天早上6點多駕駛1輛Mazda廠牌轎車，行經台中市台74線疑似變換車道速度過快，擦撞到旁邊另名陳姓女子開的Honda轎車，造成橘車陳女連人帶車翻覆180度，車底朝天躺在路上，車頭更因撞護欄幾乎全毀，台74線一度封閉多個車道，所幸2人僅輕傷均無酒駕，事故已排除。

陳女駕駛的橘色Mazda轎車疑似超車不慎，失控撞護欄180度翻覆。記者曾健祐／翻攝
陳女駕駛的橘色Mazda轎車疑似超車不慎，失控撞護欄180度翻覆。記者曾健祐／翻攝

轄區台中第5分局初步調查，陳女（48歲）今一早6點多駕駛橘色Mazda沿台74線17公里潭子往西屯方向，途中原本在中間車道，疑似為了往內側車道移動，一時未注意撞到原本在內車道陳女（40歲）的Honda。

結果陳女的橘色Mazda直接失控，先是撞上水泥護欄180度翻覆，車頭也全毀，所幸陳當時仍有意識自行爬出脫困，另名陳女的Honda也多有車損，所幸2人僅受輕傷均沒有生命危險。

警方到場對2名陳女施以呼氣酒測值均為0，初判應為變換車道不當才肇事，詳細肇事原因仍待釐清，而台74線一早也因為翻車事故封閉多個車道，事故約在7點20分排除，目前已經恢復正常車流。

另名陳女的Honda也多有車損。記者曾健祐／翻攝
另名陳女的Honda也多有車損。記者曾健祐／翻攝

車道 酒駕

延伸閱讀

子載父就醫反在台74線被撞車尾 父頭部遭撞亡家人悲痛

大型聯結車衝破國道護欄卡圍籬 駕駛幸運無恙

1男酒駕自撞護欄橫路中 台88連環車禍4車撞成一團

影／國3大溪段客運疑變換車道不當擦撞貨車 翻車影像曝光

相關新聞

北市護理人員 因疫情受暴增4成

北市近年醫療暴力事件頻傳，台北市議員汪志冰指出，北市醫療暴力高居全國第2，且這兩年因疫情，護理人員受暴增4成，她建議警察...

誘開戶軟禁 高雄破門抓詐團 碰上「嘿咻」

柬埔寨詐騙人口販運案延燒，警政署高度重視，彰化警方昨在高雄市破獲詐騙集團機房，6名男女中、一對情侶還在隔壁房「嘿咻」，來...

未成年男無照撞公車右腳卡車底 消防協助脫困送醫無礙

桃園中壢區中園路上啟英高中斜對面，今傍晚6時許，1名16歲的游姓學生騎乘機車，疑車速過快不慎撞上一旁臨停靠站的公車，消防...

90噸動力機械路過未凝固柏油路 卡在路中警協助排除中

今晚6時30分許，59歲的余姓男子駕駛90噸動力機械行經桃園平鎮區南路389號前，因現場有台電埋設管線工程，而路面回填柏...

新北男架機房盜錄第4台訊號源 侵權8年獲利5千萬

新北市一名曾姓男子架設機房，以500元申租第四台，盜錄訊號源，再轉換成網路串流格式，提供給北部9家飯店、汽車旅館公開播送...

台南南區住宅一樓冒出火煙 警消馳往火場灌救

台南市南區喜樹路一棟3樓鋼筋混凝土民宅晚間6時36分傳出火警，鄰居發現隔壁1樓有火煙竄出，通報119，消防局調派灣裡等人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。