橘色馬3撞護欄「180度大翻車」車頭全毀 台74線事故釀壅塞

陳姓女子今天早上6點多駕駛1輛Mazda廠牌轎車，行經台中市台74線疑似變換車道速度過快，擦撞到旁邊另名陳姓女子開的Honda轎車，造成橘車陳女連人帶車翻覆180度，車底朝天躺在路上，車頭更因撞護欄幾乎全毀，台74線一度封閉多個車道，所幸2人僅輕傷均無酒駕，事故已排除。

陳女駕駛的橘色Mazda轎車疑似超車不慎，失控撞護欄180度翻覆。記者曾健祐／翻攝

轄區台中第5分局初步調查，陳女（48歲）今一早6點多駕駛橘色Mazda沿台74線17公里潭子往西屯方向，途中原本在中間車道，疑似為了往內側車道移動，一時未注意撞到原本在內車道陳女（40歲）的Honda。

結果陳女的橘色Mazda直接失控，先是撞上水泥護欄180度翻覆，車頭也全毀，所幸陳當時仍有意識自行爬出脫困，另名陳女的Honda也多有車損，所幸2人僅受輕傷均沒有生命危險。