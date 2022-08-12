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橘色馬3撞護欄「180度大翻車」車頭全毀 台74線事故釀壅塞
陳姓女子今天早上6點多駕駛1輛Mazda廠牌轎車，行經台中市台74線疑似變換車道速度過快，擦撞到旁邊另名陳姓女子開的Honda轎車，造成橘車陳女連人帶車翻覆180度，車底朝天躺在路上，車頭更因撞護欄幾乎全毀，台74線一度封閉多個車道，所幸2人僅輕傷均無酒駕，事故已排除。
轄區台中第5分局初步調查，陳女（48歲）今一早6點多駕駛橘色Mazda沿台74線17公里潭子往西屯方向，途中原本在中間車道，疑似為了往內側車道移動，一時未注意撞到原本在內車道陳女（40歲）的Honda。
結果陳女的橘色Mazda直接失控，先是撞上水泥護欄180度翻覆，車頭也全毀，所幸陳當時仍有意識自行爬出脫困，另名陳女的Honda也多有車損，所幸2人僅受輕傷均沒有生命危險。
警方到場對2名陳女施以呼氣酒測值均為0，初判應為變換車道不當才肇事，詳細肇事原因仍待釐清，而台74線一早也因為翻車事故封閉多個車道，事故約在7點20分排除，目前已經恢復正常車流。
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