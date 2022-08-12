全國唯一屏縣潮州警分局警察廟 普度供品白米分弱勢

屏東縣潮州警分局設有全國唯一「警察廟」，每年農曆七月舉行中元普度。圖／警方提供 全國唯一警方設有「警察廟」的屏東縣警局潮州警分局，每年農曆七月十五日中元節前夕不免俗舉行中元普度，準備豐富供品供「好兄弟」享用，祈求分局各項勤業務平順，祈求疫情能盡快過去；供品中的數百包白米，警方在普度後將濟助轄內弱勢家庭。

潮州警分局順應中元普度習俗，日前由分局長簡彥匡帶領分局同仁在全國唯一的「警察廟」舉行中元普度祭祀，準備三牲五果各式泡麵零食及數百包白米等貢品，普度十方孤魂，捻香祝禱，場面莊嚴隆重，祈福轄內治安、交通平穩順暢，也希望疫情盡快過去，能恢復正常生活。潮州鎮內熱心公益企業家暨警友們共同捐贈數百包白米，在普度後由各轄區派出所濟助在地弱勢家庭。

潮州分局長簡彥匡說，感謝各界團隊捐贈數百包白米，發揮愛心對弱勢家庭伸出援手，善心難能可貴，普度後由各轄區派出所立即分送給弱勢家庭，讓社會邊緣家庭，都能感受到社會關懷與溫暖。

潮州警分局「警察廟」是民國九十二年十一月間，有農民發現三山國王中的三王爺、關公、濟公、土地公和中壇元帥三太子等五尊神像，被裝箱棄置在潮州鎮的水果集貨場，分局員警接獲報案後即刻公告招領，但半年期滿仍無人出面認領，當時分局員警即集資在分局辦公大樓後方的大榕樹下為五尊落難神像蓋廟，成為全國唯一的分局「警察廟」。