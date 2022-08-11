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男酒醉路倒頭部遭汽車前後輪輾過 幸運輕傷

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子今早駕駛汽車停在台北市中山區民生東路一段路邊，友人上車後開車離開，剛起步車輪就輾到周姓男子頭部，林立刻下車查看並報警處理，所幸周男到院治療後無大礙。

警方調查，37歲林男上午9時許將車輛停放在路邊等待接送朋友，友人上車後開車離開，未料一起步前後車輪就輾到異物，林下車查看，竟是30歲周男。

獲報「人頭遭車輛輾過」，救護人員立刻到場將周男送醫治療，周男雖不斷喊痛，但經院方仔細檢查，發現周男除了頭部受擦挫傷，無其餘傷勢。

周男事後說，他徹夜飲酒，是不勝酒力，酒醉路倒在人行道上，本來坐在地上，因為頭暈所以躺下，頭部露出人行道邊緣；林男則稱，車輛起步前完全沒發現前方有人。

警方表示，員警獲報介入後，目前當事人尚未提起告訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

周男（紅圈）路倒在路邊，遭林男車輪輾過。記者李隆揆/翻攝
周男（紅圈）路倒在路邊，遭林男車輪輾過。記者李隆揆/翻攝

人行道 北市

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