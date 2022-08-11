快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路詐騙「香港老公」不開視訊 囂張嗆警「抓不到我」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣越南籍新住民何姓女來台四年多，網路交友認識稱香港工作台灣人，還以老公老婆互稱，「香港老公」因以工作業績無法達標被公司懲處，要何女匯錢，何女到郵局匯款，行員察覺有異報警，警方現場要「香港老公」開視訊遭拒，還嗆警「你又抓不到我」，警方反嗆「不要再演了」。

郵局行員發現，45歲越南籍何女連2天都來匯款，但前一天提供的匯款帳號為警示帳戶，遭金融機關凍結無法匯款，沒想到隔天何女又再次到郵局匯款，但這次卻提供與先前不同的金融帳號，行員趕緊先報警。

屏東警分局麟洛分駐所員警莊鴻德接獲報案，趕到現場，才發現原來何女網路交友認識一名自稱在香港工作台灣人，雙方以老公老婆互稱，「香港老公」稱因工作業績尚3萬多元才達標，否則會被懲處，要何女匯款，何女為了幫助「老公」到郵局匯款。

警方當場分析，這是詐騙集團慣用手法，並打視訊電話給「香港老公」，這名男子堅持不打開視訊鏡頭，還嗆警方，「你又抓不到我」，警方回嗆「抓不到就抓不到，但我至少要阻擋起來，三萬元也要給人家騙，不要再演」，對方隨即掛斷電話，識破這場愛情騙局。

警方與郵局行員協助何女識破網路交友愛情詐騙。記者劉星君／翻攝
警方與郵局行員協助何女識破網路交友愛情詐騙。記者劉星君／翻攝
警方現場跟這名「香港老公」視訊對話，對方不開視訊，還嗆警「你又抓不到我」。記者劉星君／翻攝
警方現場跟這名「香港老公」視訊對話，對方不開視訊，還嗆警「你又抓不到我」。記者劉星君／翻攝

香港 郵局 詐騙

延伸閱讀

影／婦急匯錢救兒 大甲警民合作阻詐保款

受夠了！這家郵局列標語：沒禮貌奧客要加收服務費

影／2屁孩不爽被管束 嗆警「釘孤枝」挨噴辣椒水

癡情男暈船2個月匯百萬元給網婆 發現真相心碎

相關新聞

香菇工寮氣爆 1人80%燒燙傷

南投縣一處香菇工寮昨天疑因高壓殺菌鍋爐操作不慎發生氣爆，四名員工被燙傷送醫，其中越南籍吳姓男子全身約百分之八十燒燙傷，傷...

月子餐公司停業 老闆欠薪失聯

基隆市百福社區一家月子餐調理公司的員工和供貨商，昨天出面指控盧姓業者疑似惡性倒閉，積欠薪水、貨款約300萬元，拒絕善後。...

嘉縣民雄工廠凌晨大火延燒爆炸聲不斷 幸無人受困

嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園的工廠昨天近凌晨傳出失火，現場不斷傳出爆炸聲，嘉縣消防局獲報派出13個分隊、至少17輛車搶救，消...

男酒醉路倒頭部遭汽車前後輪輾過 幸運輕傷

林姓男子今早駕駛汽車停在台北市中山區民生東路一段路邊，友人上車後開車離開，剛起步車輪就輾到周姓男子頭部，林立刻下車查看並...

網路詐騙「香港老公」不開視訊 囂張嗆警「抓不到我」

屏東縣越南籍新住民何姓女來台四年多，網路交友認識稱香港工作台灣人，還以老公老婆互稱，「香港老公」因以工作業績無法達標被公...

影／2騎士路過泰山市場車道摔倒 警追釀禍人

新北市泰山區公有場地下停車場，今天早上6時及11時許，各有2名騎士騎過打滑摔傷。事後警方獲報，調閱監視器畫面，發現先是有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。