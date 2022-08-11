網路詐騙「香港老公」不開視訊 囂張嗆警「抓不到我」

屏東縣越南籍新住民何姓女來台四年多，網路交友認識稱香港工作台灣人，還以老公老婆互稱，「香港老公」因以工作業績無法達標被公司懲處，要何女匯錢，何女到郵局匯款，行員察覺有異報警，警方現場要「香港老公」開視訊遭拒，還嗆警「你又抓不到我」，警方反嗆「不要再演了」。

郵局行員發現，45歲越南籍何女連2天都來匯款，但前一天提供的匯款帳號為警示帳戶，遭金融機關凍結無法匯款，沒想到隔天何女又再次到郵局匯款，但這次卻提供與先前不同的金融帳號，行員趕緊先報警。

屏東警分局麟洛分駐所員警莊鴻德接獲報案，趕到現場，才發現原來何女網路交友認識一名自稱在香港工作台灣人，雙方以老公老婆互稱，「香港老公」稱因工作業績尚3萬多元才達標，否則會被懲處，要何女匯款，何女為了幫助「老公」到郵局匯款。