虎豹潭釀6死悲劇 帶隊女嚮導認罪願賠償
新北市雙溪區虎豹潭去年10月因溪水暴漲釀6死悲劇，帶隊蘇姓女嚮導遭起訴。基隆地方法院今天首次開庭，蘇女當庭認罪，並願意先初步賠償每名死者新台幣100萬元。
檢方起訴書指出，蘇姓女嚮導在去年10月16日下午，明知當天有天候不佳的明顯徵兆，仍堅持帶領一行28人參與新北市雙溪區北勢溪上游的虎豹潭步道健行及生態導覽。
檢方調查，北勢溪水位之後逐漸上漲，但蘇女仍決定帶隊繼續前行，直到見到雨勢滂沱、步道多處積水後，才帶領一行人折返。
檢方指出，返途中，原本還有一條安全路線可選擇，又是蘇女最熟悉路況，蘇女本應在隊伍前方導引路線，確保參與人員的安全，但她竟疏忽仍留在隊伍後方，未在前引導安全路線，最後造成2名大人、4名孩童溺斃。
檢方認為，在這起事件中，蘇女有數次阻止憾事發生的機會，卻未善盡應有的注意義務，過晚撤退，終致發生6人死亡悲劇，今年6月依刑法過失致人於死罪起訴。
據了解，蘇女今天認罪道歉並願意賠償，盼與被害人家屬和解，但被害人家屬已於訴狀中提起刑事附帶民事訴訟，將另循民事訴訟程序向蘇女求償。
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