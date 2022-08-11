影／2騎士路過泰山市場車道摔倒 警追釀禍人

新北市泰山區公有場地下停車場，今天早上6時及11時許，各有2名騎士騎過打滑摔傷。事後警方獲報，調閱監視器畫面，發現先是有騎士，不慎掉落瓶裝物，導致瓶內不名液體灑出，後續又有人為沖水釀禍，目前警方已循線通知肇事車主及相關人到派出所說明，釐清相關疑點。

據了解，昨天（10日）晚上9時許，一名女子騎車，準備離開新北市泰山公有市場地停車場。未料，女子騎經地下一樓車道過彎處，卻不慎將腳踏墊上一瓶裝物掉落，導致瓶內液體灑落車道。女騎士沒有下車處理，反而是撿起瓶裝物後，旋即騎車離去。

今天凌晨2時許，潘姓民眾（61歲）路過，見地上灑落整條不明液體，便以清水潑沖地面。不料，這一潑反造成整個車道地面更加溼滑。

今天上午6時及11時許，王姓、邱姓機車騎士經過，連人帶車滑摔倒地，造成兩人肢體多處擦挫傷，自行就醫後向轄區警報案。

經警受理調閱公有市場內監視器畫面，發現先有機車騎士，不慎掉落整瓶清潔劑，導致瓶內液體灑落車道，後續又有潘姓男子，以清水沖洗地面所致，目前警方將依監視器畫面，通知肇事騎士及相關人到案說明。