快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／2騎士路過泰山市場車道摔倒 警追釀禍人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區公有場地下停車場，今天早上6時及11時許，各有2名騎士騎過打滑摔傷。事後警方獲報，調閱監視器畫面，發現先是有騎士，不慎掉落瓶裝物，導致瓶內不名液體灑出，後續又有人為沖水釀禍，目前警方已循線通知肇事車主及相關人到派出所說明，釐清相關疑點。

據了解，昨天（10日）晚上9時許，一名女子騎車，準備離開新北市泰山公有市場地停車場。未料，女子騎經地下一樓車道過彎處，卻不慎將腳踏墊上一瓶裝物掉落，導致瓶內液體灑落車道。女騎士沒有下車處理，反而是撿起瓶裝物後，旋即騎車離去。

今天凌晨2時許，潘姓民眾（61歲）路過，見地上灑落整條不明液體，便以清水潑沖地面。不料，這一潑反造成整個車道地面更加溼滑。

今天上午6時及11時許，王姓、邱姓機車騎士經過，連人帶車滑摔倒地，造成兩人肢體多處擦挫傷，自行就醫後向轄區警報案。

經警受理調閱公有市場內監視器畫面，發現先有機車騎士，不慎掉落整瓶清潔劑，導致瓶內液體灑落車道，後續又有潘姓男子，以清水沖洗地面所致，目前警方將依監視器畫面，通知肇事騎士及相關人到案說明。

林口警呼籲，用路人若發生類此情事，務必妥善清理善後，切勿逕自離去，如造成他人發生事故，恐需負擔刑事與民事責任。

泰山公有市場地下停車場監視器，拍下騎士路過滑摔受傷畫面。記者曾伯愷／翻攝
泰山公有市場地下停車場監視器，拍下騎士路過滑摔受傷畫面。記者曾伯愷／翻攝
潘姓男子路過，見車道地面有不明液體，以清水潑沖，反造成車道地面更為溼滑，害兩騎士滑摔受傷。記者曾伯愷／翻攝
潘姓男子路過，見車道地面有不明液體，以清水潑沖，反造成車道地面更為溼滑，害兩騎士滑摔受傷。記者曾伯愷／翻攝
女騎士不慎掉落腳踏墊上的一瓶裝物，導致瓶內液體灑落車道，造成兩騎士滑摔受傷。記者曾伯愷／翻攝
女騎士不慎掉落腳踏墊上的一瓶裝物，導致瓶內液體灑落車道，造成兩騎士滑摔受傷。記者曾伯愷／翻攝

車道 監視器 新北 停車場

延伸閱讀

影／泰山市場5小時內連兩摔 新北市場處遭批「不當一回事」

HBL／一節打垮泰山 光復搶下世界中學生代表權

高雄混擬土預拌車輾斃女騎士 警疑這項原因釀禍

鶯歌砂石車輾斃機車騎士 肇因疑右轉視線死角釀禍

相關新聞

香菇工寮氣爆 1人80%燒燙傷

南投縣一處香菇工寮昨天疑因高壓殺菌鍋爐操作不慎發生氣爆，四名員工被燙傷送醫，其中越南籍吳姓男子全身約百分之八十燒燙傷，傷...

月子餐公司停業 老闆欠薪失聯

基隆市百福社區一家月子餐調理公司的員工和供貨商，昨天出面指控盧姓業者疑似惡性倒閉，積欠薪水、貨款約300萬元，拒絕善後。...

嘉縣民雄工廠凌晨大火延燒爆炸聲不斷 幸無人受困

嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園的工廠昨天近凌晨傳出失火，現場不斷傳出爆炸聲，嘉縣消防局獲報派出13個分隊、至少17輛車搶救，消...

男酒醉路倒頭部遭汽車前後輪輾過 幸運輕傷

林姓男子今早駕駛汽車停在台北市中山區民生東路一段路邊，友人上車後開車離開，剛起步車輪就輾到周姓男子頭部，林立刻下車查看並...

網路詐騙「香港老公」不開視訊 囂張嗆警「抓不到我」

屏東縣越南籍新住民何姓女來台四年多，網路交友認識稱香港工作台灣人，還以老公老婆互稱，「香港老公」因以工作業績無法達標被公...

影／2騎士路過泰山市場車道摔倒 警追釀禍人

新北市泰山區公有場地下停車場，今天早上6時及11時許，各有2名騎士騎過打滑摔傷。事後警方獲報，調閱監視器畫面，發現先是有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。