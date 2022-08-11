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南投菇寮傳氣爆4傷 1人嚴重燙傷搶救中
南投縣國姓鄉今下午驚傳氣爆，初步調查，一處香菇工寮疑在使用蒸氣鍋爐烘香菇時發生爆炸，因氣爆威力驚人，鍋爐整個被炸飛移位，更因熱氣瞬間竄出，導致在場1男3女遭燙傷，其中男性傷勢嚴重，燙傷面積恐達8成，目前搶救中。
南投縣消防局指出，今天下午3時47分獲報，國姓一處香菇工寮發生氣爆，且受傷人數不只一人，立刻派遣國姓、埔里、雙冬、魚池等4消防分隊人車馳援，到場確認有4人受傷，將2人送埔里基督教醫院，另2人送往亞大醫院。
據了解，位在國姓鄉大長路一處香菇工寮，因工寮內設有蒸氣鍋爐，今下午使用時突然蒸汽爆炸，在場有1男3女受波及，其中該名男性傷勢較嚴重，燒燙傷面積恐達8成，已送醫搶救中，另3人傷況較輕微，事發原因仍待警消調查釐清。
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