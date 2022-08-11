影／樹林獨棟廠房起火 1人受困救出毀3坪

今天下午，新北市樹林區光興街一獨棟廠房，突然冒出大量火煙，旋即竄出火舌，新北市消防局獲報派員趕抵，發現1台籍員工受困火場內，經消防員入內將人救出，檢視僅輕微嗆聲並無大礙，初估現場燒毀3坪，起火原因則有待火調人員調查釐清。

據了解，今天下午4時許，新北市樹林區光興街，一家製作模具及彈簧的獨棟廠房，其2、4樓處突然竄出大量火煙。新北市消防局獲報，出動警、義消77人、各式搶救車輛28輛趕抵現場，發現該棟廠房3樓後陽台有外勞等待救援、廠房內則有1台籍潘姓員工受困。