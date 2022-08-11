桃園蘆竹傳火燒車 32名幼兒園師生驚險逃命

一輛載有30名幼稚園孩童及2名老師的遊覽車，今天下午行經國道一號南崁交流道時驚傳火燒車，幸駕駛及時發現，將車開下國道疏散人員，加上消防人員趕抵灌救，事件有驚無險，未傳人員傷亡。

警消今天下午1時44分獲報，一輛載有32名幼兒園師生的遊覽車左後輪爆胎起火燃燒，大量濃煙飄散，火舌也不斷從車體鈑金縫隙竄出，所幸火勢尚未延燒。

警消趕抵時，車上師生已從右前方車門逃生，事後自行安排車輛接送離開。