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影／移工仲介遭綁手封口毆殺 泰籍凶嫌坦承犯案
張姓移工仲介前天被發現被人綑綁、渾身傷陳屍南投住處，財物遭洗劫，檢警積極調閱案發現場周邊監視器，鎖定一名騎電動自行車離去的可疑男子，昨深夜將其逮捕歸案，為年約20多歲的泰國籍移工，今偵訊追查共犯，並進行相關蒐證。
警方調查，61歲張姓男子從事人力仲介工作，前天被其姊發現他倒臥客廳，渾身是傷，雙手、頸部遭電線綑綁，嘴巴被塞衣服，財物遭洗劫，送醫不治；檢警相驗發現，死者頭部、手部均有外傷，生前疑遭痛毆凌虐，專案小組全力追查凶嫌。
為追查可疑對象，警方調閱案發現場周邊監視器，發現案發期間有一名男子從張男住家離去，但影像模糊，且其帶著口罩，難以確認身分，緝凶一度陷瓶頸，只能持續擴大過濾各路口監視器，發現該男子騎乘電動自行車畫面。
經警方動員清查市區各車行，昨鎖定對象撒網逮人，並於昨天深夜11時許逮回1名嫌疑人，警方透露，該名疑嫌為20多歲泰國籍移工，在台身分合法，與張男是朋友關係，也有財務上的往來，犯案後藏匿在南投市區約38小時仍遭逮。
據了解，該泰籍男子坦承下手毆打張，且動手行搶，並有其他共犯，警方今持續訊問，下午將其帶出警所蒐證，而男子是否為主嫌及明確犯案動機，警方三緘其口不願證實；南投地檢署則表示，相關案情仍須深入調，釐清後將統一對外說明。
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