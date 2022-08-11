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稚女不幸溺水臥床2年不治 父親坦承過失致死獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

邱姓男子前年5月間帶9歲兒子及6歲女兒回台南魚塭工寮玩，邱男到工寮前整理芒果，疏於照顧子女在魚塭戲水，女兒不幸溺水，經急救後在護理之家臥床近2年，4月因昏迷送醫不治，邱男自責不已，也有負擔看護費用，台南地院認他犯過失致人於死罪處6月，緩刑2年。

檢警調查，前年5月31日下午1時30分許，邱男疏未注意，讓一對子女在深約成人胸口魚塭自行玩水，自己則至附近處理芒果，而未緊隨看顧2人，後因他呼叫女兒卻無人應答，前往查看，才發現女兒已不幸溺水，將她救上岸後送往麻豆新樓醫院，隨後轉至成大醫院急救，出院後轉送至護理之家照護。

然而，女兒因溺水窒息長期臥床，致生缺氧性腦病變合併肺炎，今年4月23日因昏迷且無心跳呼吸，經送往麻豆新樓醫院急救後仍宣告不治。

邱男說，當天帶小孩回他住的魚塭工寮，魚塭旁有種芒果，他將芒果拿去工寮前面，小孩說天氣熱想玩水，他想說在旁邊而已，女兒跟兒子一起玩，他就走到遠一點去分芒果，後來因為他叫小孩名字時只有兒子回應，他沒有聽到女兒聲音就趕回去看，發現女兒已經在水裡漂著，他就跳下去把她抱起來急救送醫。

他表示，魚塭的水是雨水累積，深度約到成人胸口，他以為子女只在旁邊坐著玩潑水，他很自責沒有照顧好自己兒女。他就過失致死罪嫌認罪。

死者的哥哥說，當時他們在玩水，爸爸去看芒果，從他們的位子看得到爸爸，他那時在整理芒果；他當時先閉氣下水，妹妹看到也跟著做，後來她漂離岸邊，他以為她只是在閉氣，就沒有馬上跟爸爸說，後來爸爸叫他有回答，妹妹沒有，爸爸就過來並下水查看。

台南地院審酌，照顧及保護、養育未成年子女為父母的天職，邱男本應謹慎小心照護在魚塭玩水、年僅6歲的女兒，並隨時注意其人身安全，卻疏於注意照護，致女兒溺水腦幹受損昏迷，送往護理之家照護將近2年，仍因缺氧性腦病變合併肺炎死亡。

惟念邱男坦承過失致死刑責，母親也證述當事人很自責，女兒在護理之家照護期間，也有負擔看護費用，並未逃避責任，犯後態度尚佳，兼衡邱男身為被害人父親，因過失致女兒死亡，精神上也受有莫大痛苦。法官認他犯過失致人於死罪處6月，緩刑2年。

台南地院認邱男坦承過失致死刑責，因過失致女兒死亡，精神上也受有莫大痛苦，且有負擔照護費用，認他犯過失致人於死罪處6月，緩刑2年。圖／本報資料照
台南地院認邱男坦承過失致死刑責，因過失致女兒死亡，精神上也受有莫大痛苦，且有負擔照護費用，認他犯過失致人於死罪處6月，緩刑2年。圖／本報資料照

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