影／中市馬武霸山森林火災燒2.5公頃 24小時後終熄滅

台中市馬武霸山昨天中午傳出森林火警，東勢林管處表示，共出動48人進行地面滅火，經過24小時搶救，今天中午11點順利將火勢撲滅，初估燃燒面積約2.5公頃，起火原因有待消防局火調小組釐清。

東勢林區管理處所轄大甲溪事業區24林班(馬武霸山)，昨天中午傳出森林火災，林管處組成森林滅火快速支援隊奔赴火場滅火。

東勢林管處表示，火場為防火線範圍內草生地延燒，該處第一時間動員人力克服險峻地勢抵達火場，於現場移除燃料及開挖防火溝，成功阻絕火勢向外擴及周邊二葉松林。

今早火場巡視已無發現明火，經人員移除剩餘煙點，火勢已成功撲滅。為求謹慎，部份人力留守進行火場巡視，確保無復燃情形。現場由內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊東勢分隊及台中市政府消防局鑑識科，進一步調查起火原因。