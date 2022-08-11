聽新聞
test
0:00 / 0:00
保力達瓶蓋裝深色液體餵貓 男女挨批虐貓檢方不起訴
張姓男子去年底在新北市汐止區某檳榔攤內，持含酒精飲料「保力達B」瓶蓋，裝深色液體強灌1隻橘貓，李女將過程影片上傳Instagram，事後遭人發現，質疑男女強灌橘貓含酒精飲料是虐貓，引起檢警介入，士林地檢署近日偵結，全案不起訴處分。
據悉，張男到案表示，他是用飲料「黑松沙士」倒在瓶蓋中餵食橘貓，並非含酒精的「保力達B」，橘貓第一口有喝，第二口吐掉不喝，事後接獲動保人員聯繫，帶橘貓到動物醫院檢查，除耳朵輕微皮膚病外，並無其他疾病或受傷。
李女則稱，她在不公開的個人帳號中上傳相關影片，只有追蹤她帳號的人看得到影片，而且事後馬上就將影片刪掉了。
處分書指出，動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；第25-1條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金。
同法第27-1條規定，散布、播送或販賣虐待動物的文字、圖畫、聲音、影像、電磁紀錄或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀賞、聽聞者，處1年以下徒刑、拘役或科或併科1萬元以下罰金。
檢方調查後發現，張男部分，橘貓並無肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡情形，未符合動保法第25-1款規定；李女則僅是要在網路世界中引人注目，無從認定有惡意散布虐待動物文字影像的犯意和行為，認為嫌疑不足或行為不成犯罪，遂予2人不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言