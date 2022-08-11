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騎士離奇摔車飛落橋下送醫不治 驗出確診新冠肺炎

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

王姓男子昨午騎乘機車行經台北市民權大橋，不明原因失控擦撞人行道，噴飛橋下傷重不治，因民權大橋平時側風大，王男送醫後院方又驗出確診新冠肺炎，警方持續釐清王男失控摔車原因。

據悉，40歲王男騎車行經民權大橋時突然摔車，整個人飛下橋，從3、4樓高重摔在地，機車則留在橋上，橋下目擊民眾見狀急忙報警，救護人員將王男送醫搶救，下午6時許仍宣告不治。

轄區內湖分局員警介入後，發現民權大橋事故路段，人行道有擦撞痕跡，又緊鄰下橋的人行樓梯口，初判王男是因故失控擦撞人行道，正好從樓梯口飛下橋；因現場無設置監視器，警方徵求民眾提供相關行車記錄器畫面，警方接獲民眾協助，發現王男事故前車速不慢但未超速，事故發生時周遭無人車，排除遭人擦撞釀禍。

據了解，王男送醫搶救過程中，院方驗出他確診新冠肺炎，而案發民權大橋平時側風較大，究竟王男為何失控摔車，確切原因有待釐清。

警方初判王男擦撞人行道後從下橋人行樓梯口（紅圈處）墜落橋下。記者李隆揆／翻攝
警方初判王男擦撞人行道後從下橋人行樓梯口（紅圈處）墜落橋下。記者李隆揆／翻攝

人行道 新冠肺炎

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