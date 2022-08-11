警員行員來連線 國泰世華中港分行半月阻詐4件保78萬

台中市警局建立「警銀聯阻防詐」策略，希望第一時間由警員與銀行建立連線，讓行員能夠即時通報，阻止民眾匯款給歹徒，第六警分局何安所蔡姓警員7月初才到轄內國泰世華銀行宣導，沒想到就有成效，該銀行行員連續通報4起詐騙案，阻詐金額達78萬元，分局也敘獎4支嘉獎表揚警員。

第六警分局何安所警員蔡岦承，為了執行市警局「警銀聯阻防詐」策略，7月初前往西屯區台灣大道2段國泰世華中港分行，與銀行副理及行員互動宣導反詐騙，提供時下較常見的詐騙話術，以及容易遭到詐騙的民眾的年齡層、職業特徵等等，希望提高行員機警度，以便有民眾受騙要匯款時，行員能夠即時通報，阻止匯款。

沒想到警員一建立連線後，即見成效，該分行陸續在7月14、20、22、28日通報有客戶被歹徒以「假投資」、「假愛情交友」、「猜猜我是誰」等常見詐騙手法行詐，成功阻詐78萬元，分局統計上月各派出所阻詐的成效時，也敘獎蔡員4支嘉獎表揚。