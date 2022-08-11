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疫情降溫 新北兒童消防夏令營強勢回歸大爆滿

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，活動共規劃5項消防主題關卡，包括「犀」利特搜隊、「犀」水要安全、「犀」手Fun一下、「犀」利智慧王及「犀」望有保庇，讓參加夏令營的小朋友親身體驗，不僅對消防員的各項救災工作有更深一層的認識，同時提高個人防災意識。

新北市消防局為增進國小學童學習體驗消防常識及技能的樂趣，每年暑假期間都會舉辦「兒童消防夏令營」，去年受疫情影響停辦一屆，讓許多家長及學童期待落空，第12屆夏令營活動於今年8月強勢回歸，將在新北市舉辦七場，今天首場一整天體驗活動由第一救災救護大隊在板橋國民運動中心主辦。

第一救災救護大隊長羅凱文表示，今天上午參與活動學員通過闖關互動遊戲可獲得相關消防知識，每人還能領取一個多功能防災背包紀念品，讓學童玩的盡興，收穫滿滿，下午時段同時安排團康活動遊戲，讓學童盡情揮灑汗水，為這快樂的暑假增添美好回憶。他表示，活動中並有「廉政問答」等生活知識宣導，藉由與學童進行活潑有趣、親切專業的互動，將清廉的意識從小建立正確價值觀。

新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
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新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，讓國小學童學習體驗消防常識及技能。圖／消防提供

夏令營 疫情

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