疫情降溫 新北兒童消防夏令營強勢回歸大爆滿
新北市消防局第一救災救護大隊今天在板橋國民運動中心舉辦第12屆兒童消防夏令營，活動共規劃5項消防主題關卡，包括「犀」利特搜隊、「犀」水要安全、「犀」手Fun一下、「犀」利智慧王及「犀」望有保庇，讓參加夏令營的小朋友親身體驗，不僅對消防員的各項救災工作有更深一層的認識，同時提高個人防災意識。
新北市消防局為增進國小學童學習體驗消防常識及技能的樂趣，每年暑假期間都會舉辦「兒童消防夏令營」，去年受疫情影響停辦一屆，讓許多家長及學童期待落空，第12屆夏令營活動於今年8月強勢回歸，將在新北市舉辦七場，今天首場一整天體驗活動由第一救災救護大隊在板橋國民運動中心主辦。
第一救災救護大隊長羅凱文表示，今天上午參與活動學員通過闖關互動遊戲可獲得相關消防知識，每人還能領取一個多功能防災背包紀念品，讓學童玩的盡興，收穫滿滿，下午時段同時安排團康活動遊戲，讓學童盡情揮灑汗水，為這快樂的暑假增添美好回憶。他表示，活動中並有「廉政問答」等生活知識宣導，藉由與學童進行活潑有趣、親切專業的互動，將清廉的意識從小建立正確價值觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言