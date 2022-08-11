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影／假投資真誆騙 新莊男險匯91萬警即時阻詐

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區鄭姓男子，上周二（2日）透過line接獲投資訊息，鄭男加入後群組，卻聽信詐團話術，先匯出9萬元到指定帳戶，隨後欲再匯出91萬，被行員發覺有異報警處理。警方到場了解，告知鄭男這就是典型詐騙伎倆，再以案例說明，鄭男才放棄匯款，成功阻詐。

據了解，鄭男上周二（2日）透過line通訊軟體，接獲投資政府公益彩券訊息，對方邀其加入群組後，施以詐騙話術，誘騙鄭男可投資「政府公益彩券」立即致富，但必須先匯9萬元，才可以成為會員。

鄭男不疑有他，立即前往新北市新莊區中華路二段某家銀行匯款，怎料，詐團收到9萬元，續傳訊息告知，如想獲得更高利息得須再匯出91萬元，才可申請成為VIP會員，獲得相關投資訊息。

鄭民不假思索，再向臨櫃行員表示「我要再匯91萬元」到剛那指定帳戶。行員立即覺得有異，趕緊通報轄區警方前往協處。

警方趕抵，先查看鄭男手機通訊內容，就是詐騙伎倆，苦心勸阻鄭男「這些都是假帳號」「你不要再領錢，再去匯款了」「你先跟我們到派出所再說好不好」但鄭男仍是相信，認為詐團所說得「公益彩券行為政府設立」不會騙人執意要匯。

最後員警以案例說明，並告知這個帳號已被列為警示帳號，鄭男才相信不再匯款，成功阻止91萬元匯出，成功阻詐。

新北市新莊鄭姓男子，險遭詐騙集團誆騙91萬元，經轄區警方趕抵，成功勸阻鄭男遭詐。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊鄭姓男子，險遭詐騙集團誆騙91萬元，經轄區警方趕抵，成功勸阻鄭男遭詐。記者曾伯愷／翻攝

彩券行 詐騙

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