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新竹寶山高球場疑遭投汽油彈縱火 嫌犯桿弟全身嚴重燒傷命危
新竹縣寶山鄉高爾夫球場今天清晨疑似遭人投擲汽油彈縱火，投擲燃燒物的還是自家員工，大火造成球場大廳櫃台焚毀，嫌犯也全身80%大面積燒傷命危，警方正調查起火原因，釐清是否因糾紛導致縱火。
據了解，今天清晨4時許，球場內的溫姓桿弟（68歲）不明原因攜帶裝有汽油的容器，將容器點火後投向球場的大廳，當場擊中櫃台並引燃大火，溫姓桿弟自己本人也遭汽油潑濺全身、全身起火，雖第一時間送醫，但因燒傷面積達80%二至三度燒燙傷，傷勢嚴重、尚未脫離險境。
據其他員工表示，溫姓桿弟疑似與主管之間有糾紛，事發前還疑似曾發生口角，但不清楚是否這是此因，才會讓他拿來裝有汽油的容器點火報復。
據新竹縣消防局表示，大火造成球場櫃台焚毀，大廳現場也多有設備遭波及，現場火勢雖控制得宜並未蔓延，但櫃台區設備粗估損失達上萬元，還有許多業者販售商品也付之一炬。
竹東警分局表示，大火造成溫姓嫌犯也身受重傷，目前尚在釐清他的犯案動機，相關球場損失也仍由業者在盤點，不過不排除溫姓嫌犯是不慎以汽油潑濺全身後又意外引燃，同時波及到大廳櫃台。
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