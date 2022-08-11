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竹市119話務溢流所轄分隊受理 報案線路增43%
新竹市政府投入220萬元於竹市10個消防分隊建置派遣系統電腦電話整合授權、受理用數位話機等設備，以利119報案線路滿線時自動轉接至報案人所轄分隊；另外，119最高受理報案線路數也由23線提升為33線，提升幅度高達43%，希望有效強化受理量能，爭取更多黃金救援時間。
代理市長陳章賢指出，有鑑於今年初303全台大停電事件，部分縣市傳有119線路嚴重佔線情形，排擠民眾緊急救護及電梯受困的求援電話，為避免類似情形再度發生，市府與內政部攜手精進大量話務溢流至外勤大隊來解決佔線問題，完善119電話進線量能。
消防局長李世恭表示，119電話溢流至所轄分隊的縣市可於大型災害發生，報案電話滿線情況下，由勤務派遣科啟動溢流機制，將119電話自動跳線至所轄的10個分隊，並由分隊進行受理及派遣，將可減少119佔線等待時間，也爭取更多黃金搶救時間，將消防資源盡速提供給需要幫助的人。
勤務派遣科資深執勤員傅紹榮說，119報案專線為24小時全年無休服務專線，為消防局最主要且最大量工作之一，勤務派遣科作為受理民眾報案電話及災情第一線單位，須在報案人短短口述過程中，將案件詳細分析並判斷所需救災戰力，工作繁雜且沉重。
傅紹榮分享，以往災害發生時，119電話大量湧入狀況下，受理報案電話造成相當大的負荷，現在只需於系統頁面點選啟動溢流，便可將待接電話溢流至各分隊，有效消化119電話並迅速建立相關資料，可減輕執勤員的負擔，更能避免有急迫需求的民眾打不通。
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