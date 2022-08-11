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畜牧場17歲實習生作業不慎 掉三米汙水池送醫命危
桃園龍潭高中呂姓少年，今天上午在新北市林口區東盈農牧股份有限公司林口畜牧場實習，不慎跌落3米深的汙水池內，經在場工作人員救起，當場已無生命徵象，緊急送醫急救，目前恢復呼吸心跳，昏迷指數3，持續留院觀察治療。
據了解，呂姓少年（17歲），為桃園龍潭高中畜產保健科學生，上個月（7月）19日開始到新北市林口區粉寮路二段160巷「東盈農牧股份有限公司林口畜牧場」實習，預計這個月20日實習結束。
未料，今天上午8時許，呂姓少年在畜牧場內實習作業時，不慎失足跌落3米深的汙水池內。一旁的吳姓（51歲）工作人員見狀，趕緊大喊向其他同事呼叫，旋即跳入池內把人拉救上來。
經檢視呂少當場已無生命徵象，緊急送醫急救，所幸恢復呼吸心跳，目前呂少昏迷指數3，持續留院觀察治療。至於事發原因為何？有待相關單位調查釐清。
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