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影／聽到愛孫欠貨款 台中阿嬤不遲疑要匯35萬 差點被詐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬陳姓婦人在4日看到孫子LINE傳訊，告知自己積欠貨款，需要35萬元現金周轉，陳婦聽到愛孫有難，毫不遲疑跑到銀行要匯款，不過因與陳婦過去的用錢習慣不同，行員趕緊通知警方到場，並要陳婦直接打電話給孫子，也確認真的遇到詐騙，陳婦保住老本也笑了出來，直說「回家會被罵了」。

第二警分局文正所警員葉旻傑、蔡昀倫4日上午10時許，接獲台中二信五權分社陳姓行員通報，陳姓婦人（70歲）疑遭到詐騙，要匯款35萬元，行員雖然沒有在陳婦欲匯款的帳戶發現問題，但是與陳婦過去的用錢習慣不同，仍通知警方到場。

警方到場詢問，原來是陳婦當天一早看到孫子傳訊，提及積欠貨款需要用錢周轉，希望陳婦幫忙，陳婦才會急著到銀行匯款35萬元，不過警方看了一下對話紀錄，並要陳婦直接打電話向孫子詢問後，確認陳婦是遇到詐騙集團，而且陳婦孫子還說，可能是帳號被盜用，沒有積欠貨款。

陳婦鬆了一口氣，知道保住老本，開心笑了出來，還直說「回去會被罵了」，警員也趕緊安慰陳婦，「不會啦，如果真的匯出去才會被罵」，陳婦才放心的離開銀行。

第二分局分局長陳家銘提醒，現今網路通訊發達，人與人的聯繫逐漸網路化，若是通訊帳號遭到盜用，務必立即提醒周遭親友，避免遭詐團趁勢得利；另外接獲親友有關金錢交易之訊息，不論匯款或投資，請再三確認對方為本人，勿單純以一封訊息或一通電話就匆忙匯款。

台中市七旬陳姓婦人遇到歹徒在LINE假裝是陳婦孫子，要陳婦匯款35萬元周轉。圖／第二警分局提供
台中市七旬陳姓婦人遇到歹徒在LINE假裝是陳婦孫子，要陳婦匯款35萬元周轉。圖／第二警分局提供
台中市七旬陳姓婦人遇到歹徒在LINE假裝是陳婦孫子，要陳婦匯款35萬元周轉。圖／第二警分局提供
台中市七旬陳姓婦人遇到歹徒在LINE假裝是陳婦孫子，要陳婦匯款35萬元周轉。圖／第二警分局提供
台中市七旬陳姓婦人遇到歹徒在LINE假裝是陳婦孫子，要陳婦匯款35萬元周轉。圖／第二警分局提供
台中市七旬陳姓婦人遇到歹徒在LINE假裝是陳婦孫子，要陳婦匯款35萬元周轉。圖／第二警分局提供

詐騙集團 台中市

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