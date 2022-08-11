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超商店員報警有人踹冰箱 不知自己也被通緝...一起被送
台北市王姓男子在超商匯款，一時失誤錯匯他人帳戶，氣得腳踹冰箱及捶打外牆招牌，店員報警後，警方攔查送辦；但警方製作店員筆錄時，意外發現店員遭新北地檢署通緝，店員自己卻完全不知，筆錄製作完成後，也將店員解送地檢署。
台北市信義分局五分埔派出所，日前晚間8時許接獲轄內一家超商黃姓店員報案，指稱店內有人鬧事，警方獲報後迅速抵達現場，發現王姓男子獨自坐在店外機車上，店員聲稱男子稍早因不明原因，腳踹店內冰箱及捶打外牆招牌，雙方因此口角爭執。
警方詢問，王姓男子原先在超商內操作自動提款機，因一時不查誤將一萬元匯到他人帳戶，心情懊悔下，情緒失控踹冰箱底部及持刀柄捶打外牆招牌，由於店員堅持提告，因此警方依毀損及違反社維法移送法院並裁罰。
不過警方準備製作超商店員的關係人筆錄前，查詢後才赫然發現超商店員，竟因過失傷害案件屢傳不到，遭新北地檢發布通緝，原來黃姓店員日前搬家，卻沒有向法院更改租屋處地址，未收到司法文書，完全不曉得自己遭通緝，製作筆錄後也由警方解送新北地檢歸案。
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