少女雙載騎車買宵夜 回程途中疑自撞1死1傷

苗栗縣大湖鄉台3線公路昨晚8點多發生死亡車禍，17歲李姓少女騎機車載同齡的高中同學林姓少女外出買宵夜，返回途中疑似擦撞中央分隔島摔車，李姓少女頭部受創，救護人員趕抵時已無生命徵象，送醫仍不治，林姓少女頭部、身上有多處撕裂傷，車禍發生原因和責任待調查釐清。

李姓、林姓少女機車雙載昨晚疑似自撞發生事故，釀成一死一傷悲劇，警方初步調查，兩人在暑假從基隆到李姓少女大湖外公家遊玩，昨晚外出到大湖市區買宵夜炸物，回程時可能因路況不熟、視線不佳導致事故，車禍地點附近有監視器記錄下兩人騎車經過的畫面，檢警今天將相驗調查。