影／醉漢搶計程車市區高速行駛 30名彰警深夜圍捕

彰化市蔡姓男子昨天晚間喝完酒後搭乘計程車返家，卻與司機發生爭執，計程車司機逃離後，蔡男卻開走計程車，警方接獲報案出動30名警力沿路圍捕。

警匪追逐2小時，蔡男在等停紅燈時被攔停，沒想到還衝撞警方巡邏車，員警立即破窗逮人，蔡男測得酒測值高達1.28mg/L，全案依公共危險、肇事逃逸、傷害等罪嫌移送法辦。

警方調查，37歲蔡姓男子昨晚10點多在自強南路與忠誠路口小吃部搭乘計程車，到達後蔡男與司機發生糾紛並想追打司機，司機下車閃避後車卻被開走。

警方調閱監視器，發現車輛在11點13分在彰化市金馬路段出沒，勤務中心通報線上警力實施攔截圍捕，但蔡男駕車行經金馬路、茄苳路一帶高速駕車並拒絕攔查，甚至於景觀公園內繞圈與警追逐，警方派出優勢警力支援，包括泰和所、中正所、民族所、大竹所、大埔所、民生所、和美分局中寮所、塗厝所共30名警力。

警方尾隨蔡男到和美鎮彰新路二段新庄國小前，趁停等紅燈時由泰和所、中正所巡邏車及偵防車包夾攔停，但蔡男直接衝撞中正所巡邏車，警方便破窗壓制犯嫌。

警方指出，蔡嫌於查獲過程中因拒捕導致頭部擦傷，手部挫傷，送往彰化基督教醫院治療，實施酒精呼氣測試，酒測值為1.28mg/L，蔡男已涉犯公共危險、妨害自由、傷害、妨害公務等罪，移送彰化地檢署偵辦。

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