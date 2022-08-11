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影／警察深夜扮鎖匠神救援 救出反鎖房門的1歲女童

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄35歲女子1歲大的幼女7日深夜不小心把自己反鎖房間內，黃女亂了方寸，打電話向警方求救，慌亂中只說「小孩」、「鎖起來了」、「怎麼辦」幾個片斷字句，警方拼湊了解她的意思，趕赴現場協助，赤崁派出所副所長郭敏碩扮鎖匠打開房門，這名母親看到女兒一把抱起，破涕為笑。

岡山警分局赤崁派出所指出，當晚快11點接獲報案，電話裡傳出小孩哭聲，黃女急得講話片片斷斷，警方從她提到的「小孩」、「鎖起來了」、「怎麼辦」等字句發現，原來幼女不小心將自己反鎖在房間內，半夜找不到鎖匠。

赤崁所副所長郭敏碩與員警帶著工具前往處置，查看是結構簡單的喇叭鎖，一邊嘗試開鎖，也幫忙安撫在房內哭喊的幼童，後來終於解鎖。郭敏碩看到在房內泣不成聲的女童，直說「好了好了，出來了」，「沒事了乖乖」，女童家人十分感謝警方解圍。

黃女一歲大的幼女不小心把自己反鎖房內，家人急找警方協助。記者王昭月／翻攝
黃女一歲大的幼女不小心把自己反鎖房內，家人急找警方協助。記者王昭月／翻攝

房間 岡山

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