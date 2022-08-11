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高雄男聽信飆股有內線獲利翻倍 警一語道破阻他匯百萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名薛姓男子聽信「投資」詐騙老梗，飆股老師聲稱有內線，有飆股上市，獲利可翻好幾倍，至銀行欲匯款百萬元，被行員和警方攔阻：「這麼好康，詐騙集團自己賺不就好」，一席話驚醒薛男發財夢，讓他打消匯款念頭。

三民一警分局十全派出所員警8日下午3許，接獲十全一路銀行通報，指稱薛姓男子（63歲）欲匯款台幣100萬至指定戶頭，疑似受到詐騙，警網趕抵銀行了解。

薛男見到警方關切，告知警方在Line群組上結識飆股老師，對方自稱於投資公司有內線，有飆股下周即將上市，保證「獲利翻好幾個倍」，Line群組亦有網友附和投資真實性，且飆股老師與網友互動熱絡，自己查詢後，也發現確實有該投資公司相關資訊，才讓他堅信不疑。

警方告知薛男此為「投資詐騙」手法，告誡薛「這麼好賺，詐騙集團自己賺不就好」，並舉新聞案例說，「如果匯錢後，對方就鎖帳戶，錢就要不回來了」，薛男才恍如大悟，自己險些受騙，打消匯款投資念頭。

高雄薛姓男子打算至銀行匯款百萬元，投資飆股，被行員和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄薛姓男子打算至銀行匯款百萬元，投資飆股，被行員和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄警方告知薛男此為「投資詐騙」手法，告誡薛「這麼好賺，詐騙集團自己賺不就好」，並舉新聞案例，薛男才恍然大悟。記者石秀華／翻攝
高雄警方告知薛男此為「投資詐騙」手法，告誡薛「這麼好賺，詐騙集團自己賺不就好」，並舉新聞案例，薛男才恍然大悟。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 高雄市

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