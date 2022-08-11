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高雄內衣賊專偷黑色蕾絲款 落網警起出滿桌成套內衣褲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名方姓零時工，偏愛女性蕾絲貼身衣物，家住旗津區，卻騎車至小港區，再步行至有庭院的住宅偷竊婦女晾曬的內衣褲；警方獲報，擴大調閱監視器逮獲方男，並在其家中起出2、30套的內衣，其中內褲清一色是黑色蕾絲款。

警方調查，家住小港區中存一村住處的30多歲家庭主婦，因曬在家中的內衣褲經常不翼而飛，由於內衣褲多數為蕾絲款，價格不便宜，被害人氣炸向轄區小港警分局小港派出所報案。

警方獲報案，調閱監視器，發現身形高瘦的內衣賊徒步走在巷弄中，尋找下手目標，於是擴大調閱監視器，「以車追人」，鎖定家住旗津區的方姓男子（46歲）涉案，8日持搜索票前往方男住處逮人。

警方進入方男家中搜索，驚見他家中堆滿偷來的女性內衣褲，清點後，約有2、30套，其中內褲，清一色是黑色蕾絲；方男聲稱因對蕾絲有偏好，警方懷疑有不少女子受害，警詢後先依竊盜罪嫌送辦，並擴大清查是否有其他被害人。

警方在方男家中搜索，驚見他家中堆滿偷來的女性內衣褲，其中內褲，清一色是黑色蕾絲款。記者石秀華／翻攝
警方在方男家中搜索，驚見他家中堆滿偷來的女性內衣褲，其中內褲，清一色是黑色蕾絲款。記者石秀華／翻攝
警方獲報案，調閱監視器，發現身形高瘦的內衣賊徒步走在巷弄中，尋找下手目標。記者石秀華／翻攝
警方獲報案，調閱監視器，發現身形高瘦的內衣賊徒步走在巷弄中，尋找下手目標。記者石秀華／翻攝
高雄方姓男子家中堆滿偷來的女性內衣褲，警方清點後，約有2、30套內衣褲。記者石秀華／翻攝
高雄方姓男子家中堆滿偷來的女性內衣褲，警方清點後，約有2、30套內衣褲。記者石秀華／翻攝

監視器 偷竊

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