高雄內衣賊專偷黑色蕾絲款 落網警起出滿桌成套內衣褲

高雄市一名方姓零時工，偏愛女性蕾絲貼身衣物，家住旗津區，卻騎車至小港區，再步行至有庭院的住宅偷竊婦女晾曬的內衣褲；警方獲報，擴大調閱監視器逮獲方男，並在其家中起出2、30套的內衣，其中內褲清一色是黑色蕾絲款。

警方調查，家住小港區中存一村住處的30多歲家庭主婦，因曬在家中的內衣褲經常不翼而飛，由於內衣褲多數為蕾絲款，價格不便宜，被害人氣炸向轄區小港警分局小港派出所報案。

警方獲報案，調閱監視器，發現身形高瘦的內衣賊徒步走在巷弄中，尋找下手目標，於是擴大調閱監視器，「以車追人」，鎖定家住旗津區的方姓男子（46歲）涉案，8日持搜索票前往方男住處逮人。