影／台中榮總前賓士四輪朝天 警獲報到場駕駛溜了

台中榮總前的台灣大道、東大路口，今天清晨5時許發生一起賓士C300的翻車事故，疑駕駛因不明原因擦撞路旁分隔島後，撞上路燈與路標，導致轎車四輪朝天翻覆，不過警方獲報到場時，駕駛不見蹤影，是否有涉及酒駕或其他不法情事，警方將通知車主到案釐清。

據查，一輛新車要價近300萬元的賓士C300，今天清晨5時許，行經西屯區灣大道與東大路時，自撞快車道分隔島上的路燈、路標，導致車輛翻覆，四輪朝天，也造成台灣大道四段快車道，往郊區方向車輛無法通行，用路人行經發現報案，不過警、消到場時，駕駛已不見蹤影。

警方詢問消防局，也無人送醫的紀錄，研判駕駛在肇事後逃逸無蹤，將循線聯絡車主到案說明，以釐清案發經過，是否涉及酒駕或其他不法，也將一併調查。

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