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嘉縣民雄連棟廠房凌晨大火 3間完全燃燒、1間受波及
嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園的連棟鐵皮廠房昨晚11點50分傳出失火，現場不斷傳出爆炸聲，嘉縣消防局獲報派出至少13個分隊、17輛車搶救，初步確認無人受困，不過該處為大倉庫隔出多間廠房，火勢迅速蔓延，3個廠房燃燒、1個受波及，火勢於1點4分撲滅。詳細起火原因待釐清。
消防局指出，該廠房為連棟鐵皮，有3間完全燃燒，包括烤漆粉倉庫、放飲料倉庫、鐵製倉庫，另一個受波及的是鋁粉加工製品；因廠房裡面有氣體鋼瓶等物品，傳出爆炸聲，一度有些危險，幸好順利壓制火勢。
嘉縣消防局表示，昨11點50分接到報案，派遣各式消防車輛17台、消防人員34人前往搶救，第一梯次人車到場後回報為連棟鐵皮構造建築物，燃燒面積約720平方公尺，無人員受傷受困，火勢已於1點4分熄滅。
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