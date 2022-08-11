快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣民雄連棟廠房凌晨大火 3間完全燃燒、1間受波及

聯合報／ 記者呂慧瑜李宗祐林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園的連棟鐵皮廠房昨晚11點50分傳出失火，現場不斷傳出爆炸聲，嘉縣消防局獲報派出至少13個分隊、17輛車搶救，初步確認無人受困，不過該處為大倉庫隔出多間廠房，火勢迅速蔓延，3個廠房燃燒、1個受波及，火勢於1點4分撲滅。詳細起火原因待釐清。

消防局指出，該廠房為連棟鐵皮，有3間完全燃燒，包括烤漆粉倉庫、放飲料倉庫、鐵製倉庫，另一個受波及的是鋁粉加工製品；因廠房裡面有氣體鋼瓶等物品，傳出爆炸聲，一度有些危險，幸好順利壓制火勢。

嘉縣消防局表示，昨11點50分接到報案，派遣各式消防車輛17台、消防人員34人前往搶救，第一梯次人車到場後回報為連棟鐵皮構造建築物，燃燒面積約720平方公尺，無人員受傷受困，火勢已於1點4分熄滅。

嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園的鐵皮廠房昨近凌晨大火，共3間燃燒、1間受波及。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園的鐵皮廠房昨近凌晨大火，共3間燃燒、1間受波及。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園的鐵皮廠房昨近凌晨大火，共3間燃燒、1間受波及。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉大崎村大丘園的鐵皮廠房昨近凌晨大火，共3間燃燒、1間受波及。記者呂慧瑜／攝影

爆炸 嘉義

延伸閱讀

嘉縣民雄工廠凌晨大火延燒爆炸聲不斷 幸無人受困

追星族看這裡 英仙座流星雨璀璨登場嘉縣7處最佳觀星點

紙風車暑假前進嘉縣 連演2場蕃薯森林奇遇記

挺打火弟兄 高雄消防人力持續增補330人

相關新聞

畜牧場17歲實習生作業不慎 掉三米汙水池送醫命危

新北市林口區呂姓少年（17歲），今天上午於林口區粉寮路二段160巷某畜牧場內實習，未料，卻疑因實習作業不慎，掉落3米深的...

香菇工寮氣爆 1人80%燒燙傷

南投縣一處香菇工寮昨天疑因高壓殺菌鍋爐操作不慎發生氣爆，四名員工被燙傷送醫，其中越南籍吳姓男子全身約百分之八十燒燙傷，傷...

月子餐公司停業 老闆欠薪失聯

基隆市百福社區一家月子餐調理公司的員工和供貨商，昨天出面指控盧姓業者疑似惡性倒閉，積欠薪水、貨款約300萬元，拒絕善後。...

假裝記者？統促黨3人嗆蔡英文「勿挑釁中共」

蔡英文總統、民進黨新北市長參選人林佳龍，今天晚上出席新北市中和的國家台灣圖書館，宣講18歲公民權，孰料講到一半，台下3名...

男酒醉路倒頭部遭汽車前後輪輾過 幸運輕傷

林姓男子今早駕駛汽車停在台北市中山區民生東路一段路邊，友人上車後開車離開，剛起步車輪就輾到周姓男子頭部，林立刻下車查看並...

網路詐騙「香港老公」不開視訊 囂張嗆警「抓不到我」

屏東縣越南籍新住民何姓女來台四年多，網路交友認識稱香港工作台灣人，還以老公老婆互稱，「香港老公」因以工作業績無法達標被公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。