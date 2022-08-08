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買便當多拿醬包遭指偷竊 女警母現身致歉：誤認可自取

中央社／ 嘉義縣8日電

嘉義縣吳姓女警日前與母親買便當多拿醬包，遭店家通報偷竊，女警母親（圖）8日出面說明，當時誤認配餐醬料可自行拿取，造成誤解，也因網路輿論影響店家生意，深感抱歉。民眾提供
嘉義縣吳姓女警日前與母親買便當多拿醬包，遭店家通報偷竊，女警母親（圖）8日出面說明，當時誤認配餐醬料可自行拿取，造成誤解，也因網路輿論影響店家生意，深感抱歉。民眾提供

嘉義縣吳姓女警與其母親買便當多拿醬包，遭店家通報偷竊；女警母親今天出面說明，當時誤認配餐醬料可自行拿取，而造成誤解，也因網路輿論影響店家生意，深感抱歉。

警方指出，吳姓女警與其母親下午與店家在朴子市調解委員會進行調解，雙方都認為是誤會一場，已達成和解。

女警母親下午發表聲明，8月5日晚間，到店家購買餐點，誤認為放置櫃台內部的配餐醬料，可自行拿取，造成誤解，也因網路輿論影響店家生意，深感抱歉，全案交由檢調單位偵辦中，謝謝關心。店家今天則婉拒受訪。

嘉義縣警察局布袋分局吳姓女警日前休假與母親到朴子市某健康餐盒店買5個便當，母親為停車問題與店家有爭執，女警也與店家起衝突。

店家規定1個便當附贈1包醬包，而醬包1包要新台幣10元，但女警與母親卻伸手拿了8包醬包。事後，店家調閱監視器，發現兩人涉嫌多拿醬包，憤而向警方通報。

臉書粉專「靠北police」在8月6日PO文，內容直指女警涉及竊盜，事件經報導及網路轉傳，也引起正反兩派論戰。

嘉義縣警察局布袋分局長黃世德今天告訴中央社記者，女警陪母親買便當，誤認醬包是隨餐附贈，就隨手多拿了幾包，雙方因消費認知模式差異而產生誤解，分局已協助女警完成相關法律程序，案件由朴子分局依規定製作筆錄，進行後續司法程序。

朴子分局副分局長黃茂峰說，5日受理業者報案，指一對母女購買便當未經許可多拿醬包，經初步調查，吳女拿2包、母親拿6包；已傳吳員及其母親到案說明，為求慎重，請示檢察官後，將依竊盜罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

便當 嘉義 朴子

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