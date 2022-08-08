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影／台南新營五金行全面燃燒 300平方公尺建物照亮夜空
台南市新營區今晚一間五金行物流倉庫發生大火，火勢凶猛，現場約300平方公尺全面燃燒，一度逼近加油站不到30公尺情勢危急，初步清查，幸未傳出人員受困，詳細原因待釐清。
火警發生在晚間約7點許，台南市消防局獲報長榮路一段新營交流道附近的某五金行物流中心突然傳出火警，隨即約300平方公尺鐵皮屋全面燃燒，不時傳出爆裂聲響。
由於距離加油站及中古車行約30公尺，消防局緊急調派第一大隊所轄新營、白河、柳營、鹽水、後壁分隊及第二大隊下營、六甲等消防分隊共計22車44人投入。
目前消防隊員已阻絕火勢蔓延，初步清查，倉庫，內部多為塑膠原料和產品，員工都已經下班未傳出人員受困，消防隊員全力灌救中，晚上8點已控制火勢，消防人員不敢大意，持續撲滅惡火中。
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