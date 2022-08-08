23歲男搭車付不出車資裝不適 司機嘆「遇到這種奧客」

23歲李姓男子攔下張姓男子所開的計程車，要從台北轉運站搭到板橋，途經萬華區成都路，李推託要到超商領錢想趁機落跑，被張男發現攔下，2人拉扯，李又說起身體不適蹲坐在路邊；張男無奈下請警方到場，百元車資也不追究，僅嘆說「生意不佳還遇到奧客」。

警方調查，李男日前在台北轉運站搭上計程車，李一上車就向張姓司機表明要到板橋，途經萬華區成都路，李誆騙要下車到超商領錢，車上張男將計程車停在路邊等待良久，才發現他根本在超商內未提領，還想離開現場，懷疑他想搭霸王車。

無奈下張男只好上前攔阻，要求李男支付百元車資，2人一番拉扯，李卻突說身體不適蹲坐在路邊，張只好報警處理。

轄區警方萬華分局員警趕到現場，李男又改口說身體更不舒服，最後直接躺在大馬路上，員警詳細詢問張男事發經過後，找來救護人員到場將他送醫。