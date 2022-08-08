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23歲男搭車付不出車資裝不適 司機嘆「遇到這種奧客」

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

23歲李姓男子攔下張姓男子所開的計程車，要從台北轉運站搭到板橋，途經萬華區成都路，李推託要到超商領錢想趁機落跑，被張男發現攔下，2人拉扯，李又說起身體不適蹲坐在路邊；張男無奈下請警方到場，百元車資也不追究，僅嘆說「生意不佳還遇到奧客」。

警方調查，李男日前在台北轉運站搭上計程車，李一上車就向張姓司機表明要到板橋，途經萬華區成都路，李誆騙要下車到超商領錢，車上張男將計程車停在路邊等待良久，才發現他根本在超商內未提領，還想離開現場，懷疑他想搭霸王車。

無奈下張男只好上前攔阻，要求李男支付百元車資，2人一番拉扯，李卻突說身體不適蹲坐在路邊，張只好報警處理。

轄區警方萬華分局員警趕到現場，李男又改口說身體更不舒服，最後直接躺在大馬路上，員警詳細詢問張男事發經過後，找來救護人員到場將他送醫。

事後，計程車司機張男也不願追究車資，僅嘆氣說「近來生意不佳，還遇到這種奧客浪費時間，實在無奈至極」。

李男搭乘霸王車，當計程車司機要追討車資，李就蹲坐地上喊著身體不適。記者邱奕能／翻攝
李男搭乘霸王車，當計程車司機要追討車資，李就蹲坐地上喊著身體不適。記者邱奕能／翻攝

計程車 超商 奧客

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