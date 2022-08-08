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影／醬油廠董座粗心掉錢 成疊千元鈔誤當廢紙踩

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投某醬油公司高姓董事長日前至中興新村的台灣銀行ATM領錢，領錢後手滑掉了19張千元鈔，他沒察覺就離去，返家發現後自覺粗心認賠，未料有好心人拾獲，經警方追查後歸還，讓他好感謝；警今公布影片並呼籲，要留意自身財物。

66歲高姓董事長上月29日因隔日要交付貨款，當天深夜即赴台銀ATM領錢，領完錢走到門口，且要將錢裝進袋子裡時疑似手滑，其中19張千元鈔不慎掉落於地面，高男沒發現，離去前還一腳踩過那一小疊現鈔，但也沒有察覺。

高董返家後清點款項，這才發現少了1萬9千元，但因夜已深，且鈔票不知掉落何處，也沒有註記，覺得是自己太粗心，索性認賠不找了，因此也沒報警；未料，隔天竟接到警方電話詢問「是否掉錢？」讓他相當驚訝，細問才知遇到好好心人。

中興警分局表示，當地70歲武姓居民29日深夜至中興派出所報案，稱在台銀中興分行前撿到19張千元鈔，警員陳弘霖立刻過濾銀行前監視器畫面，發現確實有民眾掉錢，透過其車輛以車追人，發現失主應該是66歲的高姓男子。

警方表示，確認可能失主後，隔天立刻聯繫高男，他說出可能的地點及實際金額，就告知錢已被送到中興分局；高男前往領取時，警方才知道他是縣內某醬油公司的董事長，高則很感謝武姓民眾的拾金不昧及員警熱心追查，讓他的錢失而復得。

中興警分局今也公布相關影片，並提醒民眾出門在外，務必隨時留意自身財物，才能避免貴重物品遺失或遭有心人士竊取，若不幸遺失則可就近尋求警方協助。

醬油公司高姓董事長（左）至中興警分局領取遺失金錢，感謝拾獲民眾及警方。圖／中興警分局提供
醬油公司高姓董事長（左）至中興警分局領取遺失金錢，感謝拾獲民眾及警方。圖／中興警分局提供
高姓失主領錢後手滑掉了19張千元鈔，離去前還一腳踩過那一小疊現鈔。圖／中興警分局提供
高姓失主領錢後手滑掉了19張千元鈔，離去前還一腳踩過那一小疊現鈔。圖／中興警分局提供
醬油公司高姓董事長領錢後手滑掉了19張千元鈔，他沒察覺就離去，還好有善心民眾拾獲。圖／中興警分局提供
醬油公司高姓董事長領錢後手滑掉了19張千元鈔，他沒察覺就離去，還好有善心民眾拾獲。圖／中興警分局提供

失主 監視器

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