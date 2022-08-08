風太大！飛行傘教練迫降坪林山區 新北消防深夜救援
62歲劉姓男子是飛行傘教練，今天早上跟3名友人一起到宜蘭頭城玩飛行傘，不料起飛後風太大，偏移路徑失聯，友人報警。警、消下午3點多聯繫上劉男，他意識清楚、沒有生命危險，由於幸運落在坪林山區「山脊上」，因此手機還有訊號，新北、宜蘭消防局動員逾20人上山救援中。
據了解，劉男今天早上10點多，從北宜公路61K飛行傘起飛台起飛，預計11點多降落在宜蘭外澳沙灘，沒想到他飛過九股山後就失聯。友人聯絡不上，怕出事報警，警、消獲報派員搜救，並出動空拍機大規模搜尋。
劉男今天下午3點40分用手機打給朋友求救，友人轉告警、消，並提供坐標位置，發現他迫降在新北市坪林區漁光里山區。新北市消防局下午4點11分接獲宜蘭縣消防局轉報，出動13人救援，宜蘭則動員8人。
新北消防人員今天晚上6點開車抵達集結點，著裝入山救援，預計晚上9點接觸到劉男，深夜12點救援下山。
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