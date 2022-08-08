桃園爆停車按喇叭互毆4傷 社區鄰居上演武行提告
桃園市徐姓男子兄弟2人本月6日晚上駕駛轎車返回中壢區一社區地下停車場，與林男夫妻騎乘機車疑因爭道鳴按喇叭爭吵，4人進而拉扯、互毆糾紛， 網友PO文引起熱議，警方今天下午表示，雙方糾紛4人動手拉扯互毆受傷，已前往驗傷，準備互告傷害。
警方表示，徐男兄弟兩人6日晚上開車返回中壢區住家的社區地下停車場，與同住林男搭乘妻子騎機車返家時，在地下停車場發生爭吵，隨後雙方4人爆發拉扯、互毆，林妻疑因幫助丈夫出手，被對方打安全帽，反手壓制對方幾秒，雙方動手過程中，徐姓兄弟和林姓夫妻分別頭、手部擦挫傷，警方據報趕到制止，雙方均表達要去驗傷、再提告。
網友在網路社群PO出「桃園市中壢區疑因行車糾紛發生鬥毆」事件，引發網友熱議討論，網友勸和說，有話好說和為貴，有網友疑惑為何打安全帽?也有網友表示，女生好像很厲害。
警方表示，汽、機車雙方4人疑因爭道鳴按喇叭爭吵互毆意外，警方已抄錄雙方4人資料和告知雙方相關法律權益，雙方與警方約好擇期製作筆錄和提起傷害罪嫌告訴。
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