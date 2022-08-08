快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

桃園爆停車按喇叭互毆4傷 社區鄰居上演武行提告

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市徐姓男子兄弟2人本月6日晚上駕駛轎車返回中壢區一社區地下停車場，與林男夫妻騎乘機車疑因爭道鳴按喇叭爭吵，4人進而拉扯、互毆糾紛， 網友PO文引起熱議，警方今天下午表示，雙方糾紛4人動手拉扯互毆受傷，已前往驗傷，準備互告傷害。

警方表示，徐男兄弟兩人6日晚上開車返回中壢區住家的社區地下停車場，與同住林男搭乘妻子騎機車返家時，在地下停車場發生爭吵，隨後雙方4人爆發拉扯、互毆，林妻疑因幫助丈夫出手，被對方打安全帽，反手壓制對方幾秒，雙方動手過程中，徐姓兄弟和林姓夫妻分別頭、手部擦挫傷，警方據報趕到制止，雙方均表達要去驗傷、再提告。

網友在網路社群PO出「桃園市中壢區疑因行車糾紛發生鬥毆」事件，引發網友熱議討論，網友勸和說，有話好說和為貴，有網友疑惑為何打安全帽?也有網友表示，女生好像很厲害。

警方表示，汽、機車雙方4人疑因爭道鳴按喇叭爭吵互毆意外，警方已抄錄雙方4人資料和告知雙方相關法律權益，雙方與警方約好擇期製作筆錄和提起傷害罪嫌告訴。

中壢一社區汽機車4人疑因爭道鳴按喇叭爭吵互毆，雙方準備互告傷害。記者曾增勳／翻攝
中壢一社區汽機車4人疑因爭道鳴按喇叭爭吵互毆，雙方準備互告傷害。記者曾增勳／翻攝
中壢一社區汽機車4人疑因爭道鳴按喇叭爭吵互毆，雙方準備互告傷害。記者曾增勳／翻攝
中壢一社區汽機車4人疑因爭道鳴按喇叭爭吵互毆，雙方準備互告傷害。記者曾增勳／翻攝

停車場 桃園

延伸閱讀

彰化延平公園地下停車場工程進度超前 連夜灌模創紀錄

桃園+1693例本土個案 須持續關注疫情未來走向

影／疫情未見明顯反轉…BA.5社區逐漸散布中 王必勝曝病例上升時間點

基隆美的社區自來水管空氣作怪 住戶無水用心情不美麗

相關新聞

影／台南新營五金行全面燃燒 300平方公尺建物照亮夜空

台南市新營區今晚一間五金行物流倉庫發生大火，火勢凶猛，現場約300平方公尺全面燃燒，一度逼近加油站不到30公尺情勢危急，初步清查，幸未傳出人員受困，詳細原因待釐清。...

影／醬油廠董座粗心掉錢 成疊千元鈔誤當廢紙踩

南投某醬油公司高姓董事長日前至中興新村的台灣銀行ATM領錢，領錢後手滑掉了19張千元鈔，他沒察覺就離去，返家發現後自覺粗...

23歲男搭車付不出車資裝不適 司機嘆「遇到這種奧客」

23歲李姓男子攔下張姓男子所開的計程車，要從台北轉運站搭到板橋，途經萬華區成都路，李推託要到超商領錢想趁機落跑，被張男發...

影／驚險！騎士撞BMW騰空翻摔 警追查雙方都有錯

南投埔里張姓男子今駕車行經信義路與西安路一段路口，與李姓騎士發生碰撞，李摔車倒地後擦挫傷；警方調查，事發時號誌均為閃燈，...

女警多拿醬包遭控竊盜...便當店遭灌1星負評 女警母親道歉了

嘉義縣某分局偵查隊的女警員5日傍晚到海區1間便當店買5個便當，拿走8個醬料包，被臉書粉專靠北police貼文稱涉嫌竊盜，...

大型聯結車衝破國道護欄卡圍籬 駕駛幸運無恙

一輛大型聯結車今下午北上行經中山高台南後壁路段時，不明原因失控衝破右側護欄卡在圍籬，巨大撞擊聲嚇壞路過用路人，幸運的是，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。