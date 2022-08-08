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影／驚險！騎士撞BMW騰空翻摔 警追查雙方都有錯

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里張姓男子今駕車行經信義路與西安路一段路口，與李姓騎士發生碰撞，李摔車倒地後擦挫傷；警方調查，事發時號誌均為閃燈，雙方都未減速才肇禍，幸未釀嚴重傷亡，但車禍畫面驚人，呼籲民眾行經路口應減速，並留意周邊車況。

埔里鎮信義路與西安路一段區域是當地重要道路，平時車流量雖大，但深夜、凌晨、清晨等離峰時段，交通號誌改以閃燈警示，34歲張男今晨6時許駕車行經該路口時未減速慢行，而與同樣路過該路口也未減速的23歲李姓騎士發生車禍。

警方調查，張男駕車由西安路一段直行往牛眠里方向行駛，行經該路口號誌為閃光紅燈；李男則由信義路直行往中山路一段方向行駛，行經該路口方向號誌為閃光黃燈，而從監視器中發現，雙方行經路口均未依規定減速，閃避不及發生碰撞。

事發當下，張、李2人車速都不慢，還好李男騎車撞上張男所駕駛的BMW左車側後，連人帶車倒地，並未噴飛，因此僅擦挫傷，傷勢較輕微，性命無礙；而經警方進行酒測，雙方駕駛人呼氣酒測值均為0.00mg/L，雙方均無酒後駕車情事。

埔里警分局表示，初步分析該起事故肇事原因，研判為汽車駕駛人行經閃光紅燈號誌路口未依規定停車讓車，機車駕駛人行經閃光黃燈號誌路口未依規定減速。

但因車禍過程驚人，且事發在民眾較易忽略號誌的離峰時段，警方今公布事故畫面，同時呼籲民眾，清晨時段，人車較少，仍應小心駕駛，尤其行經路口，應減速慢行，且須注意號誌及遵守交通規則，留意左右來車，才是確保回家安全之道。

南投埔里張姓男子今駕車行經信義路與西安路一段路口，與李姓騎士發生碰撞，警追查肇因為閃燈路口雙方未減速。記者賴香珊／翻攝
南投埔里張姓男子今駕車行經信義路與西安路一段路口，與李姓騎士發生碰撞，警追查肇因為閃燈路口雙方未減速。記者賴香珊／翻攝

埔里 車禍

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