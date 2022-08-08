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水溝蓋電纜線頻遭竊！竊嫌交保後繼續偷 民眾罵法律保護壞人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

各地竊案不斷，但竊嫌常被輕判，甚至交保後繼續偷，彰化縣最近不只發生彰化地檢署新建大樓工地被偷電纜線，也不斷有水溝蓋被偷、電纜線被剪，員林市林厝里長蕭富子說，竊盜罪判太輕，我們的法律都在保護壞人。

「竊嫌真的太惡劣」蕭富子說，6月里內的藤山步道路燈遭不明人士剪斷電線，造成29盞路燈不亮，沿線約1.5公里步道受影響，實在很危險，但對於這種嫌犯法律幾乎都輕判，卻影響民生至鉅。

今年3月底員林市青山國小旁的三個鑄鐵水溝蓋也被偷走，出水里里長邱式麟也大罵竊賊「罔顧民眾安全」，他說，如果民眾夜間沒看清楚，摔落水溝後果不堪設想。

就連彰化地檢署正在施工的新建大樓日前也遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的零時工夥同外人來行竊，檢方雖將主嫌王男聲押，但彰化地方法院裁定一萬元交保，法院說因主嫌王男確診，基於防疫及人道考量才將王男交保，但王男交保後繼續行竊，被南投警方逮到，查出原來涉及彰投不少案子，王男有竊盜、毒品前科，彰檢已依竊盜罪再將王男等3人起訴。

「偷剪電纜線這是嚴重的國安問題」一名檢察官說，但因為竊盜罪刑度輕，竊嫌往往再犯率很高，除非對累犯重判，但需修法。

一名刑警說，不只竊賊，警方抓竊賊、詐騙歹徒都抓得很辛苦，但都因刑度不高，往往又被交保或輕判，只能看嫌犯繼續在外犯案逍遙，讓他們抓得很無力，如果這些人是在在中國或新加坡等國犯案被重判，也許就不敢一犯再犯。

彰化縣員林市出水里青山國小旁的三個鑄鐵水溝蓋今年3月被偷走，出水里里長邱式麟趕緊在一旁立三角椎警示，以免民眾夜間視線不良發生危險。圖／翻攝自邱式麟臉書
彰化縣員林市出水里青山國小旁的三個鑄鐵水溝蓋今年3月被偷走，出水里里長邱式麟趕緊在一旁立三角椎警示，以免民眾夜間視線不良發生危險。圖／翻攝自邱式麟臉書
彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的零時工。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署正在施工的新建大樓日前遭竊電纜線，竊賊竟是該工地的零時工。記者林宛諭／攝影

竊盜

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