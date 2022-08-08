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高雄民宅惡火燒傷姊弟 弟是環保局清潔員重傷插管治療

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

高雄市楠梓區秀群路一棟大樓一樓民宅，今天下午突傳火警，消防局獲報，出動馳援，屋內一對王姓姊弟，其中姊姊遭嗆傷受困一樓，弟弟倒臥1、2樓夾層樓梯，全身燒焦被救出，因全身四級燒傷，仍插管治療；據了解，受傷的王男是環保局清潔隊員，警消正調查火警發生原因。

這起火警發生於今天下午1時49分許，消防局獲報後，派出仁武、橋頭、楠梓、右昌、左營、左營小隊及特搜中隊，共16車33人前往滅火；楠梓警分局也在第一時間派員到場協助。

警消抵達現場，火煙從一樓向上竄升，大樓住戶聞到濃厚煙味，倉皇逃生，一對住在12樓吳姓母女各抱著愛犬逃出；消防員獲報屋內有一對姊弟受困未逃出，拉水線射水灌救，雲梯車也升空救援，消防員冒險衝進火場，發現住在屋內的王姓女子（60歲）遭濃煙嗆傷倒臥在一樓後方，先將她救出。

消防員上樓後，發現王女的弟弟（58歲）倒臥在1、2樓夾層樓梯，全身焦黑，已無氣息，緊急將王男救出送醫，因全身有四級燒傷，搶救後雖恢復意識，但仍插管治療，有性命危險；王女則因吸入性嗆傷，仍住院觀察。

火勢於2時17分許撲滅，警消初步調查起火原因，疑電器走火所致，詳細起火原因由消防局鑑識科人員調查釐清。

鄰居表示，王姓姊弟感情好，2人在該處租屋約1年多，弟弟是市府環保局清潔隊人員，姊姊在一樓住處後方有個美容工作室，替客戶做護膚美容，沒想到會發生火警，釀成姊弟受傷的意外。

高雄市楠梓區秀群路上一棟大樓一樓民宅昨下午傳出火警，消防員在現場搶救，同住姊弟遭惡火燒嗆傷。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區秀群路上一棟大樓一樓民宅昨下午傳出火警，消防員在現場搶救，同住姊弟遭惡火燒嗆傷。記者石秀華／翻攝
警消在火勢撲滅後，在火場進行鑑識，並調查火警可能發生原因。記者石秀華／攝影
警消在火勢撲滅後，在火場進行鑑識，並調查火警可能發生原因。記者石秀華／攝影
高雄市楠梓區秀群路上一棟大樓一樓民宅今下午傳出火警，雲梯車升空救援。消防員在現場佈水線搶救。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區秀群路上一棟大樓一樓民宅今下午傳出火警，雲梯車升空救援。消防員在現場佈水線搶救。記者石秀華／翻攝
住在大樓12樓的一對吳姓母女在火警當下帶著兩隻愛犬倉皇逃生。記者石秀華／攝影
住在大樓12樓的一對吳姓母女在火警當下帶著兩隻愛犬倉皇逃生。記者石秀華／攝影

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