聽新聞
test
0:00 / 0:00
飛行傘教練在宜蘭九股山失蹤 友人接獲求救電話正搜尋
來自台北62歲劉姓飛行傘教練今天與3名友人到宜蘭縣北宜公路附近玩飛行傘，上午在北宜公路61公里處起飛後，原本預計在頭城鎮外澳海灘降落，友人發現他飛不見了，向警消報案，劉男疑似在九股山附近失蹤，正派員搜尋。
這兩天天氣睛朗，但風勢都不小，劉姓教練疑似因為風勢過大，操作困難，近中午時友人報案在頭城鎮九股山附近失蹤，出動空拍機先進行大規模搜尋；下午3點40分，劉打手機給友人，告知平安，消防局搜救人員請當事人提供座標。
據了解，劉先生與友人總共4人到宜蘭玩飛行傘，為宜蘭縣飛行運動飛傘協會成員，10時30分從北宜公路61K起飛，當時4人一起在空中飛翔，目測劉先生失蹤後報案。
縣消防局表示，現場搜救指揮官回報已於下午3點41分聯絡到失蹤者，位於新北市漁光里山區，意識清楚無受傷，已請新北市政府消防局就近派員協助救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言