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飛行傘教練在宜蘭九股山失蹤 友人接獲求救電話正搜尋

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

來自台北62歲劉姓飛行傘教練今天與3名友人到宜蘭縣北宜公路附近玩飛行傘，上午在北宜公路61公里處起飛後，原本預計在頭城鎮外澳海灘降落，友人發現他飛不見了，向警消報案，劉男疑似在九股山附近失蹤，正派員搜尋。

這兩天天氣睛朗，但風勢都不小，劉姓教練疑似因為風勢過大，操作困難，近中午時友人報案在頭城鎮九股山附近失蹤，出動空拍機先進行大規模搜尋；下午3點40分，劉打手機給友人，告知平安，消防局搜救人員請當事人提供座標。

據了解，劉先生與友人總共4人到宜蘭玩飛行傘，為宜蘭縣飛行運動飛傘協會成員，10時30分從北宜公路61K起飛，當時4人一起在空中飛翔，目測劉先生失蹤後報案。

縣消防局表示，現場搜救指揮官回報已於下午3點41分聯絡到失蹤者，位於新北市漁光里山區，意識清楚無受傷，已請新北市政府消防局就近派員協助救援。

劉姓飛行傘教練在頭城鎮九股山附近失蹤，縣消防局出動空拍機先進行大規模搜尋，後來當事人自己打電話求救，目前人平安。圖／消防局提供
劉姓飛行傘教練在頭城鎮九股山附近失蹤，縣消防局出動空拍機先進行大規模搜尋，後來當事人自己打電話求救，目前人平安。圖／消防局提供

失蹤 北宜公路

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