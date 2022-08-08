飛行傘教練在宜蘭九股山失蹤 友人接獲求救電話正搜尋

來自台北62歲劉姓飛行傘教練今天與3名友人到宜蘭縣北宜公路附近玩飛行傘，上午在北宜公路61公里處起飛後，原本預計在頭城鎮外澳海灘降落，友人發現他飛不見了，向警消報案，劉男疑似在九股山附近失蹤，正派員搜尋。

這兩天天氣睛朗，但風勢都不小，劉姓教練疑似因為風勢過大，操作困難，近中午時友人報案在頭城鎮九股山附近失蹤，出動空拍機先進行大規模搜尋；下午3點40分，劉打手機給友人，告知平安，消防局搜救人員請當事人提供座標。

據了解，劉先生與友人總共4人到宜蘭玩飛行傘，為宜蘭縣飛行運動飛傘協會成員，10時30分從北宜公路61K起飛，當時4人一起在空中飛翔，目測劉先生失蹤後報案。