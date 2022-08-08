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包商轎車停入快車道施工區 騎士撞上命危

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市洪姓男子是道路綠化工程小包，日前他在大里區環中東路六段內側快車道施工時，把自己的轎車駛入停放，未料黃姓機車騎士行經時撞上受重傷，原已失去生命跡象，所幸送醫急救後挽回一命，目前仍手術搶救中；肇事責任由警方調查中。

據指出，車禍發生在5日下午5時5分，地點在大里區環中東路六段370號對面車道，當時洪姓男子（62歲）把轎車停在內側快車道，並在分隔島進行盆栽綠化工程。

黃姓男子（45歲）騎機車沿環中東路六段往新仁路二段方向行駛，經過該處時急煞倒地，撞上洪的轎車尾部，頭、頸部受重傷，機車車頭亦毀損，現場血流滿地。

警方說，洪在該處進行盆栽綠化工程事雖先有申請，並在施作路段擺放圓型錐，但把轎車駛入已屬違規停車。另則是，經現場勘查，轎車後僅擺置1個圓型錐，距離是否夠長，以及是否影響黃姓騎士閃避，也待釐清。另則是，該路段禁行機車，黃姓騎士何以駛入，也要進一步調查。

大里仁愛醫院表示，黃姓男子到院時無生命徵象，急救後轉加護病房觀察；因頸部血管破裂，今進一步做血管縫合修補手術治療。

台中市洪姓男子是道路綠化工程小包，日前他在大里區環中東路六段內側快車道施工時，把自己的轎車駛入停放。圖／民眾提供
台中市洪姓男子是道路綠化工程小包，日前他在大里區環中東路六段內側快車道施工時，把自己的轎車駛入停放。圖／民眾提供
台中市洪姓男子是道路綠化工程小包，日前他在大里區環中東路六段內側快車道施工時，把自己的轎車駛入停放。圖／民眾提供
台中市洪姓男子是道路綠化工程小包，日前他在大里區環中東路六段內側快車道施工時，把自己的轎車駛入停放。圖／民眾提供

中東 車道 盆栽

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