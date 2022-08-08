高雄神農市集桁架倒塌傷人 農業局追究責任

設於高雄凹子底森林公園的「神農市集」昨才啟用，廠商懸掛看板用的鋁合金桁架今早突然倒塌，擊中一名林姓晨運男子臉部，緊急送醫，高市農業局表示，傷患仍在高醫救治，農業局已前往探視慰問，會全力協助醫療並釐清責任歸屬。

高市農業局副局長王正一表示，被壓傷的市民仍在高醫住院治療，他們一接獲消息，即偕承包商赴醫院探視，表達關心，全力協助醫療事宜，也將釐清責任歸屬，並協助傷者進行後續的賠償事宜，同時也會加強場地的維護。