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高雄神農市集桁架倒塌傷人 農業局追究責任
設於高雄凹子底森林公園的「神農市集」昨才啟用，廠商懸掛看板用的鋁合金桁架今早突然倒塌，擊中一名林姓晨運男子臉部，緊急送醫，高市農業局表示，傷患仍在高醫救治，農業局已前往探視慰問，會全力協助醫療並釐清責任歸屬。
高市農業局副局長王正一表示，被壓傷的市民仍在高醫住院治療，他們一接獲消息，即偕承包商赴醫院探視，表達關心，全力協助醫療事宜，也將釐清責任歸屬，並協助傷者進行後續的賠償事宜，同時也會加強場地的維護。
高雄市政府農業局獲農委會補助535萬元，自籌665萬元，在高雄凹子底森林公園辦理神農市集，匯集來自雲嘉南高屏近百個優選小農農產品，昨天風光啟用，不料隔天傳出晨運民眾遭壓傷意外。
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