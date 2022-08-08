女警買5便當拿8醬包遭指竊盜 法界：關鍵在能否自由拿取

嘉義縣某分局偵查隊的女警員5日傍晚到海區1間便當店買5個便當，拿走8個醬料包，被臉書粉專靠北police貼文稱涉嫌竊盜；接獲報案的分局指出，女警和店家疑因停車問題爭執，並誤以為醬包免費，交由檢方釐清。南部1名資深檢察官說，有無構成竊盜，在醬包是否「自由拿取」為標準。

嘉義地檢署表示，店家有製作筆錄，警方會將全案依竊盜罪嫌函送，檢察官還原發生過程後，判斷有無構成竊盜，並依法偵辦。據了解，便當店今表示，由司法調查不再多說。

便當店轄區的分局查出，女警和母親當時在便當店，買5個便當後，為停車問題與店家爭執，誤以為醬料包免費，使店家指控多拿3包醬料包，雖當事人完成筆錄，但沒提告竊盜，初步認定消費糾紛，由檢方偵辦判斷；女警任職的分局說，會協助她和便當店和解。

1名南部地區資深檢察官分析，醬料若像好市多擺放公開場合，顧客能自由取用，直接拿走並沒問題，但假如醬料需額外付費，或者就算能免費提供、但須索取由店員交付，顧客還自行拿走，就涉犯竊盜罪嫌。