影／男砍死伯母持刀拒捕 警三槍擊中凶嫌送醫畫面曝光
台南市善化區胡姓男子持刀砍殺73歲李姓伯母，她身中多刀、臉部一刀劃過脖子、血流如注身亡；警方接獲死者鄰居報案，前往胡姓男子住處逮捕時朝他身邊開兩槍、跳彈擊中他的右腳踝、送醫包紮後帶回偵訊，訊後依殺人罪嫌移送法辦。
員警接獲死者鄰居報案後前往胡姓男子住處逮捕時，因喝令他將刀放下但他仍持刀揮舞叫囂，員警制止不聽「朝嫌犯腳邊地面射擊2槍、其中一發跳彈擊傷右腳踝」，嫌犯才放下刀械，警方逮捕送戒護送醫，縫合包紮後無大礙、帶回善化分局偵訊中。
警方表示，凶嫌曾犯妨礙自由、妨礙公務、殺人未遂、公共危險、毒品等案，今年4月才因毒品案服刑出獄，屬「地方滋擾份子」。消防人員指出，死者左手及頸部等處被砍血流如注，救護人員到場時已一片血泊，氣絕多時。
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