嘉縣女警買便當多拿醬包 店家通報將遭函送法辦

嘉義縣布袋分局吳姓女警日前休假買便當與店家發生糾紛，後因私自多拿了3包醬包，店家指是偷竊行為而報警，女警與母親到案稱是消費糾紛，警方將函送法辦。而雙方下午也要進行和解。

嘉義縣布袋分局布袋分局吳姓女警日前休假與母親前往朴子市某健康餐盒店買5個便當，母親為停車問題與店家有爭執，女警也與店家起衝突。

她後來因買5個便當卻伸手拿了8包醬包（店家規定1個便當附贈1包），而醬包1包要新台幣10元，事後，店家調閱監視器，發現女警與母親涉嫌多拿醬包，店家憤而報案。

事後有人po網，事件也引起正反兩派大論戰，有網友認為多拿被告偷竊，若是業者少拿醬包，是否可以告詐欺；也有網友認為沒有詢問店家就私自多拿醬包，的確沒有禮貌。

嘉義縣警察局布袋分局長黃世德今天告訴中央社記者，分局偵查隊吳姓女警陪母親買便當，誤認醬包是隨餐附贈，就隨手多拿了幾包，雙方因消費認知模式差異而產生誤解，此為吳員個人消費糾紛，分局會協助女警完成相關法律程序，協助雙方今天下午進行和解。

黃世德指出，這起案件已由朴子分局依規定製作筆錄，進行後續司法程序，他也強調，吳姓女警工作認真、表現優異，與同事相處融洽。

朴子分局副分局長黃茂峰說，分局在5日受理便當業者報案，指有一對母女購買便當未經許可多拿醬包，經初步調查，母親拿6包、吳女拿2包，初判應為雙方消費認知上的差異及誤解。

黃茂峰指出，警方受理後，已傳吳員及其母親到案說明，為求慎重，請示檢察官後，將依竊盜罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

竊盜罪屬於公訴罪，這起案件警方將函送嘉義地檢署，由檢方調查認定，最後偵結可能是不起訴、緩起訴或竊盜罪嫌起訴。民事方面，則看雙方是否可達成和解。