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基隆15歲少女午夜從6樓房間墜樓身亡 媽媽目睹內心哀慟

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市信義區1名15歲少女昨天午夜，從6樓住家房間墜樓身亡。她的媽媽進房探視時，目睹意外發生。警方未在少女家中發現遺書，今天報請檢察官相驗，排除他殺，家屬也無異議，將遺體發交家屬善後。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚11時40分，接獲報案指有人墜樓。消防人員趕到現場，將少女送往衛生福利部基隆醫院急救，由於傷勢過重，醫師宣告死亡。

據了解，少女和父母同住，家人昨晚一起外出購物，少女並無異狀。深夜11點半多，少女在房間與人講電話。媽媽洗完澡後進少女房間，看到她從窗戶墜樓。

少女的家人急忙打119，請求消防員到場救護。少女居住社區保全員聽到異常聲響，循聲前往查看，發現有人墜樓也報案，由員警前往調查，釐清案發過程。

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基隆市1名少女昨天午夜從6樓住家房間墜樓身亡，警方今天報請檢察官相驗，排除他殺，將遺體發交家屬善後。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名少女昨天午夜從6樓住家房間墜樓身亡，警方今天報請檢察官相驗，排除他殺，將遺體發交家屬善後。記者邱瑞杰／攝影

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